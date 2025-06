Nepogrešljivi štirikolesni junaki, ki poganjajo dirko Po Sloveniji

Vsaka velika dirka je zgodba o naporih kolesarjev, spektakularnih razgledih in ciljih, a tudi o nevidnih kolesih v ozadju – o logistiki, tehnični podpori in zanesljivih partnerjih.

Vozila Emil Frey Avtocentra, skrbno pripravljena in preverjena, zagotavljajo popolno tehnično podporo celotni dirki. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Dirka Po Sloveniji, eden najodmevnejših športnih dogodkov pri nas, je prav takšna zgodba. V njej igra zelo pomembno vlogo tudi vozni park, ki ne samo spremlja potek dirke, ampak ga dejansko omogoča. Zato ne preseneča, da je tudi letos nepogrešljiv del ekipe Emil Frey Avtocenter, ki je s svojo floto vozil postal sinonim za zanesljivost, prilagodljivost in podporo na cesti.

Več kot 80 vozil, usklajenih kot kolesarska ekipa

Ko si predstavljamo kolesarsko dirko, najprej pomislimo na taktiko ekip, eksplozivne šprinte in neskončne klance. A v ozadju poteka še ena, povsem drugačna dirka – logistična. Brez premišljene in zanesljive podpore na štirih kolesih kolesarji preprosto ne bi mogli varno in nemoteno tekmovati. Gre za vozila, ki delujejo kot mobilne bazne enote, sodniške pisarne, servisne postaje in premični logistični centri ter omogočajo, da dirka poteka brezhibno, usklajeno in varno. Tudi v letošnjem letu pomemben del podpore zagotavlja Emil Frey Avtocenter, ki deluje pod okriljem skupine Emil Frey. Prispevali bodo več kot 40 vozil znamk Alfa Romeo, Citroën, DS, Honda, Fiat, Jeep, Mitsubishi, Mercedes-Benz in Peugeot – vsako bo imelo jasno določeno vlogo in bo tehnično prilagojeno specifičnim nalogam. Skupaj z dodatnimi 46 vozili posameznih ekip bo tako nastal izjemno razgiban in usklajen konvoj, ki bo dihal z dirko – v vsakem kilometru, ob vsakem napadu, v vsaki etapi.

Natančnost, izkušnje in tehnologija – vsi na isti valovni dolžini

Pri izbiri avtomobilov ni nič prepuščeno naključju. Prostornost za opremo, stabilnost na ovinkih, udobje za dolge ure na cesti in predvsem zanesljivo delovanje v vseh vremenskih razmerah so osnovni kriteriji avtomobilov, ki spremljajo največjo slovensko kolesarsko dirko. V takšnem okolju mora vsako vozilo delovati brezhibno in v popolni usklajenosti s celotno karavano.

V ozadju boja za zmago kolesarjev poteka usklajena logistika, ki omogoča nemoten tekmovalni proces. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Poleg zanesljivih vozil je ključna tudi brezhibna koordinacija celotnega dogajanja na cesti. Vsako spremljevalno vozilo ima natančno določeno vlogo in mesto v konvoju. Vsak premik je skrbno načrtovan in mora biti v skladu z ritmom dirke. Vozniki so izkušeni, popolnoma zbrani in usklajeni z režijo dirke – pogosto morajo v delčku sekunde sprejeti odločitev, ki lahko vpliva na varnost kolesarjev, sodnikov ali celotne ekipe. Ker mora biti vožnja spremljevalnih vozil popolnoma predvidljiva in nadzorovana, so številni napredni asistenčni sistemi – denimo samodejno zaviranje ali ohranjanje voznega pasu – izključeni, saj bi lahko v zahtevni dinamiki dirke zmotili natančno izvedbo nalog. Uporaba telefona za volanom je strogo prepovedana, saj vsak trenutek nepozornosti lahko ogrozi varnost kolesarjev ali drugih udeležencev v konvoju. Vozila so zato tehnično prilagojena specifičnim nalogam in opremljena z zanesljivimi radijskimi postajami, ki omogočajo stalno komunikacijo z režijo dirke. Gre namreč za izredno dinamično okolje, v katerem tehnologija ne pomeni le dodatnega udobja, temveč ključno varnostno komponento.

Vozila, ki spremljajo dirko, ne zagotavljajo le tehnične podpore, temveč tudi varnost in usklajenost med vsemi udeleženci, kar omogoča nemoten potek dirke. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

