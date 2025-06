Ob službi na teden preteče od 60 do 80 kilometrov, kako ji uspeva?

Za Amando tek ni nekaj, kar bi počela občasno. Pri tem vztraja že skoraj desetletje – začelo se je kot osebna rešitev v obdobju, ko se je bojevala z zdravstvenimi težavami, danes pa brez teka sploh ne zna več. "Takrat si zbistrim misli, postavim cilje in preprosto uživam v tem, kaj vse zmore moje telo" , pravi Amanda . Zaposlena je kot koordinatorica gradnje, vodi projekte novogradenj in modernizacij, usklajuje zahtevne naloge in roke. Kljub temu, ali pa prav zato, vsak dan najde čas za tek, kar ji omogoča tudi fleksibilen delovnik.

Na trening se najraje odpravi pred službo, ko je še vse tiho in zrak svež. Trenira štirikrat do petkrat na teden ter preteče med 60 in 80 kilometri. Pri tem vključuje intervale, dolge, lahke teke in treninge v hrib. Nič ni prepuščeno naključju, a hkrati vedno teče s srcem. Vse to pa jo vodi do zavidljivih rezultatov.

Eden njenih zadnjih tekaških vrhuncev je bil ravno aprilski Istrski maraton, kjer je na 10-kilometrski trasi med kar 650 tekačicami zasedla odlično tretje mesto. Skupaj s sodelavci se ga je udeležila kot predstavnica Lidla Slovenija. Podjetje namreč svojim zaposlenim plača prijavnino na številne tekaške in druge športne dogodke. "Ne samo, da greš na maraton – greš kot del ekipe. Zagotovo me tovrstne aktivnosti dodatno motivirajo tudi pri delu, saj prek teh ugodnosti čutiš, da te delodajalec podpira, da si športno aktiven, da se s sodelavci družiš zunaj delovnega okolja, se dodatno povezuješ in sklepaš nova prijateljstva," razlaga Amanda.