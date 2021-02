Visoko število okužb na Obali: račun za dolgotrajno nizke številke?

Medtem ko se epidemiološka slika v večjem delu države izboljšuje in marsikdo že pogleduje proti datumu, kdaj bomo prešli v rumeno fazo, je na Obali stanje povsem drugačno. Če sedemdnevno incidenco gledamo po regijah, bi obalno-kraška padla v rdečo, številke pa jo zelo približujejo črni. Kar bi pomenilo ponovno zapiranje šol, vrtcev, nenujnih dejavnosti. Mimoidoči pa medtem ne razumejo poslabšanja: "Ne vem, zakaj, to bi morali vprašati zdravstvo. Ker jaz se pazim in je vse v redu,"pove eden, drugi pa:"Neodgovornost, nič drugega."

A ker ukrepi veljajo za vso državo, je njihovo sproščanje tisto, kar številke v zadnjem času še dodatno dviga. Zato je vse na posamezniku.

"Več ljudi, kot bo okuženih, več jih bo v bolnišnici in več jih bo umrlo. O tem bi moral vsak razmišljati,"pojasnjuje Ljubica Kolandre Bizjak, strokovna direktorica ZD Koper. Kolander Bizjakova je sicer prepričana, da k temu veliko pripomore tudi nenošenje mask zunaj, ko je gneča, in opozarja: "Meni je jasno, da če gre nekdo na Nanos, ne bo nosil maske, če pa hodiš po mestu, kjer se ne moreš izogniti ljudem, potem so maske nujno potrebne."A redko kdo jih nosi na sprehajališčih in v mestnih središčih, to pa bodo prihajajoči konec tedna preverjali tudi policisti.