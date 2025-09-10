Oblačila vplivajo na varnost hrane, počutje zaposlenih in okolje

Lindström, eno vodilnih evropskih podjetij za tekstilne storitve, je s svojo najnovejšo študijo razkrilo ključne pomanjkljivosti v upravljanju delovnih oblačil v prehranski in proizvodni industriji. Raziskavo je izvedlo podjetje Norstat v 11 evropskih državah med 2.276 uporabniki delovnih oblačil. Glavne ugotovitve so pokazale, da delovna oblačila niso zgolj praktična potreba, saj vplivajo tudi na varnost proizvodov, dobro počutje zaposlenih in doseganje trajnostnih ciljev podjetij.

Lindström je mednarodno podjetje z več kot 175-letno tradicijo, ki je specializirano za storitev najema in vzdrževanja tekstila za podjetja. Namesto da bi podjetja kupovala delovna oblačila ali preproge, jim Lindström to opremo zagotovi v najem, redno pere, vzdržuje, popravlja in menja, ko je to potrebno. Njihove storitve temeljijo na krožnem gospodarstvu, saj skrbijo za trajnostno rabo tekstila, zmanjševanje odpadkov in učinkovito rabo virov. Delujejo predvsem v industrijah, kot so prehrana, proizvodnja, zdravstvo, farmacija in HoReCa.

1. Dobro počutje zaposlenih se začne z udobjem (in kakovostjo) oblačil

Prvi del študije se je dotaknil počutja zaposlenih. Čeprav plača in delovna obremenitev ostajata ključna dejavnika, pa kar 86 % zaposlenih pravi, da na njihovo zadovoljstvo pomembno vplivajo tudi udobje, funkcionalnost in čistoča delovnih oblačil. Poleg visokega odstotka tistih, ki delovna oblačila še vedno perejo doma, jih 22 % poškodovana oblačila samih tudi popravlja. Pomanjkanje servisov za popravilo in nizka kakovost oblačil pomenita dodatno breme za zaposlene. Med težavami, ki so jih najpogosteje navajali, so bile slaba kakovost materialov, neudobje in slabo prileganje. Lindström poudarja, da so kakovostna, industrijam prilagojena oblačila, ki se jih lahko tudi popravi, ključ do boljšega počutja in večje učinkovitosti zaposlenih, hkrati pa predstavljajo tudi manjšo obremenitev za okolje.

2. Zaposleni želijo trajnostna oblačila, realnost pa jih pogosto razočara

Drugi del raziskave se je posvetil vprašanju trajnosti. Kar 80 % zaposlenih meni, da je trajnost pomembna vrednota v njihovem vsakdanjem življenju, 58 % pa jih zanima, kako trajnostna so njihova delovna oblačila. V praksi se številna oblačila še vedno zavržejo ob prvi poškodbi, 30 % jih konča na odlagališčih, le redka so popravljena ali reciklirana. Največji delež zaposlenih vidi rešitev v vlaganju v bolj trpežne materiale. Na tem mestu velja omeniti Turčijo, ki je izstopala kot pozitiven primer. Tam je stopnja popravil in recikliranja precej višja od evropskega povprečja, kar kaže tudi na moč lokalne tekstilne industrije in boljšo infrastrukturo. Evropska zakonodaja bo zlasti na področju krožnega gospodarstva v prihodnje od podjetij zahtevala konkretne ukrepe. Ključni izziv ostajajo pomanjkanje časa, znanja in partnerstev, ki bi omogočali učinkovito ravnanje z zavrženimi oblačili.

3. Higiena delovnih oblačil vpliva na varnost proizvodov

Higiena delovnih oblačil ima neposreden vpliv na varnost izdelkov še posebej v industrijah, kjer je higiena ključna: v prehrambni, farmacevtski, zdravstveni in kozmetični proizvodnji. Nepravilno vzdrževanje oblačil lahko vodi do navzkrižne kontaminacije, kar ogroža kakovost in varnost končnih izdelkov ter znižuje zaupanje v blagovno znamko. Rezultati raziskave so pokazali, da kar 73 % zaposlenih v prehranski industriji svoja delovna oblačila še vedno pere doma, tudi če jim delodajalec nudi profesionalno pranje. Še več, 64 % jih pere pri prenizkih temperaturah, ki ne uničijo nevarnih bakterij. Glavni razlog za domače pranje je nezaupanje v kakovost industrijskega pranja ali preprosto pomanjkanje čistih oblačil. Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da 24 % zaposlenih delovna oblačila nosi tudi izven delovnega mesta. Lindström opozarja, da domače pranje pomeni večje tveganje za navzkrižno kontaminacijo in ni v skladu s higienskimi standardi. Ob tem podjetje razvija tudi rešitve, kot je Workwear Alarm sistem, ki zazna odnašanje delovnih oblačil iz varovanih območij.

Delovna oblačila niso zgolj uniforma – so ogledalo podjetja