Odlični namazi, primerni tudi za pogostitve in kuhanje

Toni Kukenberger v oddaji Štartaj, Slovenija: na podeželju predstavlja svoje eko sirne namaze . Ideja zanje je bila na kmetiji Kukeberger prisotna že dolgo, z razvijanjem namazov, upoštevanja izjemno visokih meril za kakovost surovin in končnih izdelkov pa je zdaj tudi dozorela. "Razvili smo namaze, ki so 100 % slovenski, brez arom, barvil, ojačevalcev okusa, vezalcev vode itd. V bistvu sploh ni bilo treba kaj dosti eksperimentirati: osnovni namaz je bil izdelan izredno hitro. Potem pa dodajaš samo še različna zelišča oz. dodatke za okus. To pa je potem stvar detajlov, da so okusi dovršeni, da niso preblagi, premočni, da je namaz primerno mazav in da je res okusen. In rezultat so res kremasti, zelo lahko mazljivi namazi, v stekleni embalaži. Težko bi razvili boljše," je ponosno povedal Toni.

Priznava sicer, da sam postopek za pripravo namaza ni zahteven, jim je pa vseeno največ težav predstavljalo razvijanje učinkovitega mešanja in polnjenja. "Skombinirali smo naše znanje in uporabo pripomočkov že od prej ter jih dopolnili s proizvajalcem mlekarske opreme. Rezultat je odličen. Je pa ves ta proces trajal nekaj mesecev," je povedal podjetni slovenski kmetovalec. Poleg razvoja samega postopka jim je nekaj časa vzel še razvoj končne podobe izdelka, torej embalaže in etikete.

Eko sirni namazi so na voljo v več okusih. Na kmetiji Kukenberger so bili po njihovih besedah pri tem zelo izbirčni: "Res smo želeli doseči perfekcijo. Nismo sklepali kompromisov pri izvoru surovin, prav vsa zelišča oz. dodatki so, tako kot sestavine iz mleka, iz Slovenije! In to je bil kar projekt, saj pri nas ekoloških pridelovalcev ni veliko. Res sem ponosen na to."

Toni je nato podrobneje predstavil tudi vsakega od okusov: "Osnovni namaz v največjem deležu sestavlja naša skuta, ki ji lahko rečemo tudi sveži sir. Skuta je že v osnovi zelo kremasta, mazava. Dodali pa smo ji samo malce navadnega jogurta, kisle smetane in soli. To so sestavine za osnovni namaz. Ko hočemo dobiti še ostale tri, pa preprosto dodamo še: pri namazu s papriko sušeno papriko, ki jo zmeljemo, tik preden jo damo v namaz, da se obdrži največji možni delež arome. Namazu z drobnjakom dodamo posušen drobnjak, bučnemu pa dodamo bučno olje in mleta bučna semena. Zelo preprosto, ampak zelo zelo okusno. Res smo ciljali na naravne sestavine, brez modernih tehnoloških dodatkov, ampak dosegli smo namen – kremaste, odlične namaze in vsak je po svoje poseben."

Tržišče sicer ponuja kar nekaj konkurenčnih izdelkov, a je Toni prepričan, da jih njihovi prekašajo, saj jih po njegovih besedah odlikuje to, da so stoodstotno slovenski, kremasti, da imajo za močnejši okus dodano samo sol in zelišča oz. rastlinske dodatke, in da so pakirani v stekleno embalažo.