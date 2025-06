Peugeot kakovost svojih osebnih vozil potrjuje s standardnim sedemletnim jamstvom za vsa vozila v Sloveniji

OGLAS

Nakup avtomobila je naložba, ki ni poceni – predstavlja le prvi korak v obremenjevanju družinskega proračuna. Sledita še servisiranje in vzdrževanje vozila, lastništvo pa lahko prinese tudi nepredvidene stroške. Pri Peugeotu se tega zavedajo, zato zdaj ob profesionalnem rednem vzdrževanju vozila nudijo kar sedem let jamstva FlexCare na napake in okvare za vsa nova osebna vozila znamke Peugeot. Tistim vozilom, ki jamstva še niso imeli ob nakupu, ga lahko v skladu z veljavnim cenikom sklenejo do preteka tovarniške garancije in v kolikor je bilo vozilo v tem času vzdrževano v skladu s priporočili prodajalca. Vozilom Peugeot od letnika 2021 naprej, ki so že imela sklenjeno jamstvo, pa omogočajo podaljšanje trajanje glede na želje stranke vse do osmih let oziroma 200.000 prevoženih kilometrov. Pogoj tukaj je, da se jamstvo sklene pred potekom katerega od mejnih pogojev, trajanja ali števila prevoženih kilometrov.

Peugeot FlexCare jamstvo je na voljo za vozila s termičnim motorjem, 100-odstotno električna vozila in hibride. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Jamstvo je enako brezskrbnosti

V zadnjih letih postajajo podaljšana jamstva vse bolj priljubljena izbira med lastniki vozil, ki želijo zaščititi svojo naložbo in zmanjšati stroške popravil po izteku tovarniške garancije. Podaljšano jamstvo je servisna pogodba, ki krije stroške popravil in vzdrževanja vozila po izteku osnovne garancije, ki jo zagotavlja proizvajalec. Peugeot zaradi zaupanja v kakovost svojih tehnologij in materialov v celotno paleto osebnih vozil – od mestnih vozil do kombilimuzin, karavanov in športnih terencev – vključuje širok nabor kritih delov: motor, menjalnik, električni sistemi itd., seveda odvisno od pogojev posamezne pogodbe. S sedemletnim jamstvom želimo strankam jasno pokazati zaupanje v kakovost in zanesljivost vozil Peugeot. Ta pobuda potrjuje, da stojimo za svojim izdelkom, saj smo pripravljeni zagotoviti dolgotrajno zaščito. Sedemletno jamstvo je naša zaveza k zagotavljanju brezskrbne uporabniške izkušnje, pojasnjujejo pri slovenskem uvozniku vozil Peugeot.

Vsi Peugeotovi paketi so popolnoma prilagodljivi individualnim potrebam strank in vključujejo pomoč na cesti v več kot 40 državah. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Jamstvo pomeni finančno varnost

Podaljšano jamstvo Peugeot FlexCare prinaša številne prednosti – ena ključnih je finančna varnost. Pomaga se izogniti visokim in nepričakovanim stroškom popravil, zlasti ko avtomobil ni več nov. Sedemletno jamstvo omogoča, da lastniki tudi po poteku osnovne garancije ne nosijo bremena morebitnih večjih popravil, ki so lahko zelo draga. Pomembno je razlikovati med garancijo in jamstvom – garancija je zakonsko določena obveznost proizvajalca, jamstvo pa prostovoljna, dodatna zaščita, ki jo nudi Peugeot. S tem imajo lastniki predvidljive mesečne izdatke in nižje finančno tveganje.

Po poteku osnovne tovarniške garancije se stroški vzdrževanja in popravil prenesejo na lastnika. Podaljšano jamstvo pa krije številne okvare, npr. na motorju, elektroniki ali menjalniku. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Brez skrbi na poti, tudi v tujini

Peugeotovo sedemletno jamstvo FlexCare vključuje kritje mehanskih, električnih in elektronskih okvar, skupaj s stroški dela, če so popravila opravljena pri pooblaščenih serviserjih. Jamstvo je enakovredno tovarniški garanciji. Pomembna prednost je tudi brezplačna asistenca, ki jo Peugeot zagotavlja celih sedem let – 24 ur na dan, vse dni v letu, doma in v tujini. Pogoj za pridobitev in ohranitev jamstva je redno servisiranje vozila v pooblaščeni servisni mreži Peugeot. Le tako lahko zagotavljamo standardizirane postopke, usposobljen kader, certificirano opremo in uporabo preverjenih nadomestnih delov. To omogoča ohranjanje kakovosti in zanesljivosti ter zagotavlja varnost strank, dodajajo pri Peugeotu.

Redno vzdrževanje v pooblaščenem servisu je pogoj za podaljšano jamstvo – nagrada pa je bolje ohranjeno in tehnično brezhibno vozilo. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Rabljeni Peugeoti bolje držijo vrednost

Redno vzdrževanje dokazano pripomore k daljši življenjski dobi vozila in ohranjanju njegove vrednosti. To pride še posebej do izraza pri nadaljnji prodaji ali menjavi vozila. Vozila s podaljšanim jamstvom imajo običajno višjo prodajno vrednost, saj nudijo večjo preglednost in zaščito pred velikimi stroški za prihodnje lastnike.

Avtomobil z veljavnim podaljšanim jamstvom je za kupce rabljenih vozil privlačnejši, saj pomeni manj tveganj. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand