Oxfordska univerza za farmacevtsko podjetje AstraZeneca razvija eno najbolj obetavnih cepiv doslej. Še vedno poskusno cepivo namreč sproža močan in enak imunski odgovor pri starejših in mladih odraslih osebah. To pa povečuje upanje, da bo pred virusom zaščitilo tudi starejše ljudi, ki so najbolj ogroženi in najhuje zbolijo.