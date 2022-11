Podjetje FTX za nepremičnine na Bahamih zapravilo 121 milijonov

Podjetje FTX je na Bahamih za nakupe luksuznih nepremičnin zapravilo okoli 121 milijonov evrov. Med solastniki najdemo tudi nekatere vodstvene delavce podjetja, med sopodpisniki pa sta tudi starša Sama Bankmana Frieda.

Večina teh nakupov so bile luksuzne obalne nepremičnine, med njimi sedem stanovanjskih enot v prestižnem resortu Albany. Večino posesti so uporabljali za "nastanitve osebja in ključnih oseb," navaja Reuters, ki je pridobil vpoglede v nepremičninske evidence. Kdo je zares stanoval v stanovanjih, ni znano. Sedem rezidenc v resortu Albany je podjetje FTX skupaj stalo okoli 72 milijonov evrov.

icon-expand Marina v prestižnem Albanyju na Bahamih. FOTO: Shutterstock

Med solastniki nepremičnine v zaprtem naselju Old Fort Bay pa kot solastnika najdemo starša Sama Bankmana Frieda, sicer tudi univerzitetna profesorja, Josepha Bankmana in Barbaro Fried. Posest naj bi se po informacijah iz uradnih evidenc uporabljala kot "počitniška hiša". Na vprašanje Reutersovenih novinarjev, kako sta za posest plačala (z gotovino, s hipoteko ali preko tretje stranke – torej FTX-a), je tiskovnih predstavnik univerzitetnih profesorjev dejal, da sta Bankman in Friedova z nakupom skušala vrniti lastnino podjetju FTX. "Gospod Bankman in gospa Fried si že pred stečajnim postopkom prizadevata za vrnitev listine podjetju in čakata na nadaljnja navodila," je dejal tiskovni predstavnik, ki ni želel pojasnjevati podrobnosti. Čeprav je bilo že predhodno znano, da so FTX in njegovi zaposleni kupili nepremičnine na Bahamih, kjer so lanskega septembra tudi ustanovili svoj sedež, novo pridobljene evidence nepremičnin prvič pričajo o obsegu teh nepremičninskih nakupov. Podjetje FTX Property naj bi tako v letih 2021 in 2022 kupilo 15 posesti v vrednosti 100 milijonov evrov, poroča Reuters.

icon-expand Ulice v prestižnem naselju Albany, kjer med drugim Tiger Woods letno gosti turnir v golfu.

Najdražji izmed nakupov je bilo 30 milijonov evrov vredno stanovanje v Albanyju. Njegov lastnik je Ryan Salame, predsednik FTX Property, iz evidenc pa je razvidno, da je bila rezidenca mišljena kot "osebno stanovanje za ključne osebe". Drugi nakupi nepremičnin višjega cenovnega razreda vključujejo rezidence ob obali New Providence – ti nakupi so stali od 950.000 evrov do dva milijona. Dve posestvi sta bili mišljeni za "komercialno uporabo," kar pomeni, da je FTX iz teh nepremičnin želel narediti pisarniške prostore.

icon-expand Sam Bankman Fried je dejal, da je v eni izmed luksuznih nepremičnin živel skupaj z devetimi sodelavci. Dodal je, da je FTX svojim zaposlenim omogočal tudi brezplačne obroke in prevoz. FOTO: Profimedia

Podjetje FTX in njegove podružnice je sicer 11. novembra vložile zahtevo za stečaj v Delawaru, zaradi česar se ocenjuje, da se približno milijon strank in drugih vlagateljev sooča s popolnimi izgubami v milijardah evrov. Kriptoborza pa je sporočila, da je začela strateški pregled svojih globalnih sredstev in se pripravlja na prodajo ali reorganizacijo nekaterih podjetij. Menjalnica kriptovalut FTX pa medtem ocenjuje, da svojim 50 največjim upnikom dolguje skoraj tri milijarde evrov, približno 1,4 milijarde evrov dolguje svojim največjim desetim upnikom, je zapisala, ne da bi upnike imenovala.

icon-link Glasujte za najboljši portal v regiji FOTO: 24ur.com