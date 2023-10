Poglejte, kaj so storili slovenski kmetje!

Oddaja Štartaj, Slovenija! se je z osmo sezono vrnila na POP TV v prenovljeni podobi. Preimenovala se je v Štartaj, Slovenija: na podeželju, v njej pa bo tekom sezone svoje izdelke predstavljalo sedem podjetnih slovenskih kmetov. Več o novih inovativnih izdelkih, ki jih lahko kupite na trgovskih policah v Intersparih širom Slovenije, si lahko preberete spodaj.

Martin Rojnik prihaja na slovensko tržišče in v oddajo Štartaj, Slovenija: na podeželju s čičerikinim blokom, imenovanim Chiko. Sam ga je opisal z naslednjimi pridevniki: "Naravno, regionalno, hranljivo, odgovorno." Chiko je namreč unikaten izdelek iz ekološke fermentirane čičerike v obliki bloka. Glavna sestavina stoodstotnega rastlinskega izdelka je čičerika, mleta na kamnitem mlinu, tej pa so dodani še konopljina semena in ekstra deviško oljčno olje. Čičerikin blok Chiko je primeren za vse, ki želijo postopoma preiti na rastlinsko prehranjevanje.

Toni Kukenberger bo v oddaji predstavil svoje naravne sirne namaze, ki prihajajo naravnost s slovenske ekološke kmetije Kukenberger, kjer domuje blagovna znamka Ekosirarna. Toni o svojih izdelkih poudarja: "Naši izdelki so iz vrhunskih surovin in z največjo možno mero pozornosti do vseh vidikov: začenši z odnosom do narave in živali, sodelavcev – torej ljudi, ki so vključeni v proces nastajanja in tudi z veliko skrbjo za kakovost izdelkov, mišljeno glede uporabnosti, varnosti in senzorične odličnosti s stališča uporabnikov." Sirni namazi izdelujejo izključno iz naravnih sestavin, vsakega pa sestavljajo tri osnovne, narejene iz ekološkega senenega mleka, ki ga pridobivajo sami. Namazi ne vsebujejo konzervansov, nimajo dodanih sladkorjev, barvil in ojačevalcev okusa. Naravni sirni namazi bodo navdušili tako mlade kot stare, še posebej tiste, ki imajo radi domače in naravne sestavine.

Na slovenski trg vstopa tudi Darja Šolar, ki bo na trgovske police poslala svoje medenjake. "Naši Emini medenjaki so ročno narejeni iz skrbno izbranih visoko kvalitetnih sestavin, vsebujejo kar 15 % slovenskega medu, pridelanega na našem čebelarstvu. Njihova posebnost je, da ne vsebujejo jajc, maščob in mleka. Naše medenjake pečemo izključno na čebeljem vosku. Imajo certifikat Domače obrti, devet zlatih priznanj ter dva znaka kakovosti," o svojem izdelku ponosno pove Darja. Gre torej za stoodstotno naravne medenjake, ročno izdelane iz slovenskega medu, pridobljenega na kmetiji Šolar, kjer se s čebelarstvom in proizvodnjo medu ukvarjajo že od leta 1982.

Mladi podjetni kmetovalec Janez Rakovec se bo slovenskemu trgu predstavil z izdelkom, imenovanim Spirulina. Gre za prvo slovensko modro zeleno algo, ki jo nadzorovano pridelujejo na domači kmetiji Pr' Matjaž. Ima tudi EKO certifikat, kar pomeni, da pridelava poteka v ekoloških pogojih z ekološkimi hranili. Je prehransko dopolnilo nežnega okusa, ki blagodejno vpliva na človekovo počutje. "Spirulina izboljša delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost, ohranja zdrave kosti in skrbi za uravnoteženo delovanje hormonov," našteje nekaj pozitivnih učinkov Janez. Izbirate lahko med ekološko spirulino v prahu ali v hrustljavi obliki. Obe vrsti sta bogati z beljakovinami in ker sta sušeni, ne potrebujeta dodatnih konzervansov. Obe sta primerni tudi za vegane.

Alenka Leber Vračko bo v oddaji Štartaj, Slovenija: na podeželju predstavila naravne slamice družinske kmetije Leber Vračko, ki so najprijaznejša zamenjava za plastične slamice. Vse so izdelane ročno, so neprepustne, obenem pa jih stik s tekočino ne razgradi ali uniči. "Želim, da potrošniki vedo, da so slamice pridelane na naših poljih. Vedno ročno požanjemo, ročno sekamo in pozneje iz rok v roke pregledamo in pakiramo. Vsa pridelava se odvija pod milim nebom, kvaliteta pa je odvisna od dežja in sonca," poudarja Alenka. Izdelek je primeren za vse generacije, z njegovo uporabo pa v nobenem pogledu ne škodujete okolju, saj je tritikala povsem naravna in trajnostna surovina. Projekt naravna slamica je bil tudi sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (UIA).

Tomaž Cimerman na tržišče pošilja svoj unikaten in okusen prigrizek SPOOF, izdelan iz svinjske kože. Svinjsko kožo, ki je bila do zdaj v pridelavi hrane vedno zavržena, je Tomaž izkoristil in iz nje ustvaril slasten prigrizek, pri čemer je bil glavni cilj zmanjšati problematiko zavržene hrane. Tomaž poudarja, da je njegov izdelek "kakovosten, proizveden blizu njega in prav tako kul, kakor tuji izdelki." SPOOF pripravljajo iz samo dveh sestavin: svinjske kože in soli, izdelek pa ne vsebuje niti glutena niti laktoze, prav tako pa je brez konzervansov.

