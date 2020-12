Pogrešane 43-letnice še niso našli

Pogrešane 43-letne Simone Meglič iz Levanjcev kljub obsežni policijski akciji, v kateri so ob pomoči številnih lokalnih prostovoljnih gasilcev prečesali velik del okolice, niso našli. Pogrešana je vse od četrtka, ko se je okoli osme ure zjutraj odpravila na sprehod. Signal njenega telefona je bilo nazadnje zaznati nedaleč od doma. Pogrešano so najprej iskali gasilci, nato se jim je pridružilo okoli 60 domačinov, tokrat pa je 43-letnico s pomočjo reševalnih psov in konjenikov iskala Policija.

