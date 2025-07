Poletne razprodaje: najboljši čas za nakup doživljenjske licence za MS Office 2021 in Windows 11

Če vas še vedno zadržuje visoka cena MS Office, je Keysoffova poletna razprodaja odlična priložnost, da si paket zagotovite po ugodni ceni. Trenutno lahko dobite doživljenjsko licenco za MS Office Professional 2021 za samo 31,95 evra (redna cena 249 evrov) s kodo SKK62. Gre za celoten paket s programi Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher in OneNote za enkratno plačilo. Namestite ga lahko na en Windows računalnik in ga uporabljate, dokler ta deluje – brez podaljševanj, brez višjih cen, brez presenečenj. Ta doživljenjska licenca je popolna za študente, strokovnjake ali kogarkoli, ki potrebuje stabilno programsko opremo, ki deluje tudi brez povezave.Po nakupu boste prejeli dostop do prenosa, namestitev je hitra. Podprti so vsi jeziki, vključena pa je tudi brezplačna podpora uporabnikom.