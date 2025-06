Pomlad vabi na svež zrak – in na krožnik!

Pomlad je končno tu v vsej svoji barvitosti! Dnevi so daljši, sonce nas greje z več topline, narava pa nas vabi, da prosti čas preživimo zunaj – v gibanju, druženju in sprostitvi. Pomlad je pravi čas, da na krožnik postavimo nekaj svežega in lokalno pridelanega.

Zakaj je lokalno najboljše?

Ko govorimo o svežini in okusu lokalno pridelana hrana nima konkurence. In eden najboljših primerov tega so paradižniki LUŠT, ki prihajajo iz sončnega Prekmurja. Ti so ročno obrani in dostavljeni še isti ali najkasneje naslednji dan – kar pomeni, da na vašo mizo pridejo sveži, sočni in polni vitaminov.

LUŠTna izbira za vsak okus

V LUŠTni družini paradižnikov boste našli pravo mavrico okusov: od klasičnega Grozdastega paradižnika, do sladkega Datljevega, pisanega LUŠTka, slastnega Slivovega, aromatičnega Češnjevega in sočnega Malega LUŠTa. Za vsakim plodom pa stoji trajnostna zgodba – od naravi prijazne pridelave do misli na dobro počutje vas, njihovih kupcev.

Na voljo po vsej Sloveniji

Paradižnike LUŠT lahko najdete v vseh večjih trgovinah po Sloveniji, na Osrednji ljubljanski tržnici ali pa jih obiščete kar na njihovi LUŠTni domačiji v Renkovcih. Vsem paradižnikom pa je skupna ena zgodba – vemo, kdaj in kje dozorijo, kar zagotavlja sledljivost in zaupanje.

Pridelano z mislijo na prihodnost Prisegajo na trajnostno pridelavo: rastline so vzgojene iz gensko nespremenjenih semen, zasajene v naravno podlago (mešanico šote in kokosovih vlaken) in zalivane z deževnico. Opraševanje prepustijo čmrljem, za morebitne škodljivce pa poskrbijo njihovi naravni sovražniki. Ti pa so hkrati živi dokaz, da pri pridelavi ne uporabljajo škodljivih preparatov za varstvo rastlin pred boleznimi. LUŠTek nagrajuje! ZaLUŠTaj si paradižnik LUŠT in z malo sreče postani LUŠTen/na voznik/ca nove Mazde 2 hybrid* za eno leto ali se poteguj za druge privlačne nagrade! Opravi nakup paradižnika LUŠT v skupni vrednosti najmanj 5,00 € z DDV in shrani račun ali zapiši odgovor na vprašanje Zakaj paradižnik LUŠT priporočate drugim?

