V hudi prometni nesreči umrl pevec pop-rock skupine Nemoguće vruće

Tuji mediji poročajo, da je v petek zvečer v hudi prometni nesreči umrl pevec legendarne pop-rock skupine iz Bosne in Hercegovine Nemoguće vruće. Po poročanju bošnjaških portalov se je avtomobil s pevcem zaletel v tovornjak. Star je bil 60 let.

Mladenovi sodelavci in prijatelji so na uradni spletni strani skupine zapisali, da jih je novica močno šokirala. "Novica nas je pustila popolnoma presenečene, osuple. Želel je samo peti. Počivaj v miru," so se poklonili kolegu.