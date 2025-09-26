Od menarhe do menopavze

Žensko telo se nenehno spreminja, a se pogosto o teh spremembah ne pogovarjamo dovolj odprto. Zato je svetovni dan kontracepcije priložnost, da spregovorimo o temah, ki se dotikajo prav vsake ženske – od pubertete do zanositve in nenazadnje menopavze. Kako hormoni vplivajo na naš vsakdan, zakaj je pomembno, da ženske poznajo svoj menstrualni ciklus in kako prisluhniti svojemu telesu? O tem, pa tudi o mitih in resnicah o kontracepciji smo se pogovarjali v tokratnem POPkastu.

"Zdrave družine nastanejo po izbiri, ne po naključju," je nekoč dejala nekdanja izvršna direktorica Sklada Združenih narodov za prebivalstvo, zdravnica Nafis Sadik. 13 let pozneje je deset organizacij za načrtovanje družine z vsega sveta organiziralo prvi svetovni dan kontracepcije. Cilj pa: ozaveščanje o različnih metodah kontracepcije in njenem pomenu. Že od samega začetka ob svetovnem dnevu kontracepcije, ki ga od leta 2007 obeležujemo 26. septembra, strokovnjaki poudarjajo, da dostop do kontracepcije ni le zdravstveno vprašanje, pač pa tudi vprašanje reproduktivnih pravic in osebne svobode. Ne glede na to, ali ženska želi zanositi ali ne, pa je pri tem prvi korak poznavanje lastnega menstrualnega ciklusa. Menstruacijski ciklus traja približno 28 dni (lahko je tudi krajši ali daljši), poteka pa pod vplivom hormonov iz možganov in jajčnikov. V POPkastu smo o tem spregovorili s predstavnicama iz podjetja Gedeon Richter, ki je vodilno podjetje na področju zdravja žensk – od plodnosti žensk, miomov maternice, endometrioze, ženske kontracepcije, vaginalnih stanj do hormonskega nadomestnega zdravljenja.

Menarha – ključna prelomnica v življenju vsakega dekleta

Prva menstruacija (menarha) je pomemben dogodek v življenju vsakega dekleta in znak, da telo vstopa v obdobje ženskosti. Običajno se pojavi okoli 12. leta starosti, povsem normalno pa je, če pride prej ali pozneje, celo do 16. leta. Direktorica podjetja Tea Gašperšič Oblak, sicer magistrica farmacije, poudarja, da je puberteta za dekleta velika prelomnica, saj predstavlja prehod v rodno obdobje. "To spremljajo tudi čustvene spremembe, telo se spreminja, kar naenkrat je vse drugače," pravi in dodaja, da je to lahko za najstnice, ki morda nimajo dovolj informacij, šok. "Bistveno je, da dekle sprejme svoje spreminjajoče se telo in da poišče prave informacije," poudarja.

Danes živimo v času, ko so informacije na voljo praktično na vsakem koraku, a žal niso vedno točne in preverjene. Še posebej ob uporabi družabnih omrežij in umetne inteligence lahko mladi zelo hitro pridejo do velike količine podatkov, zato je še toliko pomembneje, da informacije iščejo pri zanesljivih virih – denimo na spletnih straneh zdravstvenih ustanov ali na strokovno pregledanih spletnih mestih. V sodelovanju z ginekologi je tudi Gedeon Richter pripravil serijo knjižic o spolni vzgoji za mlade in starše. Knjižice že več let na predavanjih o spolni vzgoji uporabljajo tudi medicinski strokovnjaki. Seveda pa so lahko mame prve, ki prisluhnejo in svetujejo hčerkam v tem turbulentnem obdobju, čeprav se dekleta včasih zaprejo vase in se obračajo na prijateljice ali splet. "Tako, da ima mama tukaj kar težko nalogo. Zelo pomembno je, da je odprta, da posluša hči in da ustvari varno okolje," pravi Gašperšič Oblakova. Če čutijo, da hčerki ni do pogovora, lahko starši knjižice najstnikom preprosto pustijo pri nekje roki, saj včasih raje sami preberejo informacije, kadar jih zanimajo.

Zakaj je pomembno, da ženska spremlja svoj ciklus?

Poznavanje in spremljanje menstrualnega ciklusa je ključnega pomena za vsako žensko, ne glede na njeno spolno aktivnost. Razumevanje ciklusa, kako ta poteka in kateri hormoni sodelujejo pri njem, je osnova za dobro počutje žensk, pa tudi za načrtovanje vsakodnevnega življenja in družine. Kot rečeno, povprečni ženski menstrualni ciklus traja približno 28 dni, delimo pa ga na štiri faze. "V menstruacijski fazi, kjer pride do krvavitve, so hormoni zelo nizki. Ženske zato čutijo manj energije, manj zadovoljstva. Potem pa se telo začne prebujati in sledi folikularna faza, kjer se v naših jajčnikih tvori jajčece in takrat se tudi hormoni začnejo višati. Hormon FSH folikel stimulirajoči hormon) in estrogen prispevata k temu, da dobimo ženske več energije, da je boljša koncentracija, tudi libido zelo naraste. Nato pride do ovulacije, ko se jajčece sprosti in temu sledi lutealna faza, ko začne naraščati hormon progesteron, ki omogoča znova neko umirjanje," je na kratko opisala Ula Štok, doktorica biomedicine in medicinska svetovalka v podjetju.

"Nova vrsta nativnega estrogena estetrol v kombinaciji s preizkušenim drospirenonom predstavlja preboj na področju kontracepcijskih tabletk."

Razumevanje teh hormonskih sprememb pomaga ženski obvladovati njihov vpliv na vsakdanje življenje, je poudarila. "Zelo pomembno je, da poslušamo svoje telo in se zavedamo, v kateri fazi smo lahko bolj aktivne, v kateri manj," je dodala. Spremljanje ciklusa pa je pomembno tudi zato, da ženska prepozna, ko nekaj ni v njenih "mejah normale" in poišče strokovno pomoč. Pri spremljanju ciklusa in simptomov si lahko ženske pomagajo tudi z aplikacijami, kot je Perisync, ki jo je prevzelo podjetje Gedeon Richter. Te aplikacije poleg zanesljivih vsebin o ženskem zdravju omogočajo koledarsko beleženje ciklusa, simptomov in razpoloženja, kar predstavlja izjemno dragocene informacije tako za žensko kot tudi za njenega ginekologa, s čimer se omogoča zgodnje odkrivanje morebitnih nepravilnosti in ustrezno zdravljenje.

Katere vrste kontracepcije so najpogostejše?

Slej ko prej mlade ženske začnejo razmišljati tudi o kontracepciji. Poznamo več vrst kontracepcije oziroma kontracepcijskih metod. V grobem jih lahko razdelimo na hormonske in nehormonske metode, pravi Štokova. Nehormonske vključujejo pregradne metode, kot so kondomi ali diafragma, ter naravne metode, kot so koledarska, temperaturna ali metoda spremljanja cervikalne sluzi, ki pa niso tako učinkovite kot hormonske. Pri tem je treba poudariti, da so kondomi edina metoda, ki ščiti tudi pred spolno prenosljivimi boleznimi. Pri hormonski kontracepciji pa so najpogostejše kontracepcijske tabletke, kontracepcijski obliži in maternični vložki. "Najpomembnejše je, da se ženska o tem posvetuje z ginekologom, da določi, kaj je najbolj pomembno zanjo glede na njen življenjski stil in pričakovanja," svetuje Štokova.

Primerjava prednosti in slabosti posameznih kontracepcijskih metod. (SPB = spolno prenosljive bolezni) FOTO: 24ur.com icon-expand

V Sloveniji imajo ženske v reproduktivnem obdobju pravico do celostne preventivne zdravstvene oskrbe, ki vključuje svetovanje in predpisovanje kontracepcije, dostop pa je urejen preko obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar je redkost v svetovnem merilu. Po podatkih Združenih narodov za leto 2025 v Sloveniji katero od sodobnih metod kontracepcije uporablja kar 66,8 odstotka žensk med 15. in 49. letom starosti, ki so poročene ali v partnerski zvezi. Globalno povprečje je 57,6 odstotka žensk med 15. in 49. letom starosti.

In katere kontracepcijske metode najpogosteje uporabljajo Slovenci in Slovenke? Pri zadnjem spolnem odnosu je četrtina žensk in moških, starih 15–49 let, uporabila kondom, 21 odstotkov hormonsko kontracepcijo, 8 odstotkov maternični vložek, 14 odstotkov prekinjen spolni odnos, 4 odstotki naravne metode, 2 odstotka druge metode, 3 odstotki vprašanih pa so bili sterilizirani. Tretjina odraslih pa ni uporabila nobene kontracepcije, kažejo podatki Ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS, 2019), ki nam jih je posredoval Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Med najpogosteje uporabljenimi metodami je hormonska kontracepcija. "V letu 2023 je bilo izdanih skoraj 588.000 omotov hormonske kontracepcije. Najpogosteje gre za kombinirane kontracepcijske tablete, sledijo vaginalni obročki in obliži. Največ uporabnic je v starostnih skupinah 20–24 let in 25–29 let. Uporaba hormonske kontracepcije se sicer dolgoročno zmanjšuje," pravijo na NIJZ in dodajajo, da v zadnjih dveh desetletjih narašča uporaba materničnih vložkov. "V letu 2022 je bilo vstavljenih približno 7000 vložkov z levonorgestrelom in 450 nehormonskih materničnih vložkov. V istem letu je bilo porabljenih okoli 29.000 odmerkov nujne hormonske kontracepcije," so nam pojasnili. Za sterilizacijo se še vedno odloča več žensk kot moških, čeprav se tudi to spreminja. "V letu 2023 je bilo opravljenih 1270 sterilizacij (843 pri ženskah, 427 pri moških). Število sterilizacij pri ženskah se zmanjšuje, pri moških pa povečuje," pravijo na NIJZ.

Kontracepcijska tabletka na trgu že šest desetletij

Še vedno pa o kontracepciji, predvsem hormonski, kroži veliko mitov. Od tega, da se ženska zaradi tabletk zredi, da hormoni škodujejo zdravju, da kontracepcija vpliva na plodnost in podobno. Kaj pa o tem pravi stroka? "Kontracepcijske tabletke so na trgu že več kot 60 let, so preizkušene klinično in v uporabi. Resnično je tako učinkovitost kot varnost popolnoma jasna, tako da me čudi, da se še zdaj govori o tem, kako tabletka povzroča akne, povzroča rak dojke, zmanjša libido, poveča telesno maso. Naj omenim, da so danes na voljo res moderne tabletke z zelo nizkimi dozami, ki imajo veliko pozitivnih učinkov – zmanjšujejo akne, ni vpliva na rak dojke, pač pa ščiti pri raku endometrija in raku jajčnikov," pravi Gašperšič Oblakova. Doda, da vsaka ženska lahko najde tabletko, ki ji ustreza in ji ne povzroča neželenih učinkov. Prav tako dolgotrajna uporaba kontracepcije ne vpliva na zmožnost zanositve, je poudarila. "Ko se ženska odloči, da želi zanositi, enostavno preneha z jemanjem tabletk in počaka na prvo menstruacijo. Po navadi je to v mesecu, dveh," pravi. Pomembnejši dejavnik pri zanositvi je starost ženske, saj se jajčniki s časom naravno starajo. Je pa opozorila na pomen kontracepcije po porodu, ko je ženska spet spolno aktivna. "Za žensko telo je zelo velika obremenitev, če bi takoj po porodu znova zanosila. Tako, da je nujen posvet z ginekologom, ki ponovno presodi, katera kontracepcija je najprimernejša," pravi strokovnjakinja. Če pa iz kakršnegakoli razloga pride do nezaščitenega spolnega odnosa, pa lahko ženska zanositev prepreči tudi s t. i. jutranjo tabletko, ki jo vzame v treh do petih dneh po nezaščitenem spolnem odnosu, je dodala.

Menopavza – še ena pomembna prelomnica za žensko