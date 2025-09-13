Povrnite si lase za vedno: Vatanmed je pripravil presenečenje za vse Slovence

Le redki so se odločili odpotovati v Turčijo in si povrniti lase na mestih, kjer so jim izpadli. Nato pa je prišel Vatanmed. Klinika v Sarajevu je s strokovnim delom pritegnila tisoče ljudi, ki jim je izpadanje las predstavljalo velik problem – in tako se je začela zgodba.

Skozi leta delovanja se je Vatanmed uveljavil kot nesporni vodja na področju transplantacije las na Balkanu. Hrvati, Slovenci, Srbi ter prebivalci Bosne in Hercegovine so dobili bližjo in kakovostnejšo storitev, z njo pa tudi novo samozavest in odlične pričeske. Dobra novica za vse, ki načrtujejo poseg transplantacije las, je, da bo Vatanmed kmalu še bližje – v Sloveniji in na Hrvaškem, kjer boste lahko opravili posvete in preglede. Ob tej priložnosti Vatanmed ponuja popust v višini 250 evrov vsem, ki izpolnijo spodnji obrazec. V sarajevski kliniki trenutno velja tudi sezonska cena posega – vsi, ki se prijavijo, lahko izkoristijo to ugodnost. Če želite unovčiti popust, lahko kliniko takoj kontaktirate prek WhatsApp številke +387 61 250 020. Na Googlu in TrustPilotu ima Vatanmed skoraj popolne ocene, ki so jih pustile tisoče zadovoljnih pacientov. Med njimi so tudi številni znani obrazi – ljudje, ki že leta nastopajo pred kamerami in pod reflektorji ter so svoj videz zaupali prav strokovnjakom Vatanmeda. Ko jih vprašate, zakaj, je odgovor skoraj vedno enak:

Tukaj naredijo vse brezhibno, pazijo na podrobnosti in so popolnoma predani vsakemu pacientu.

Strokovnjaki iz Turčije, pionirji estetske medicine, so v Sarajevo prinesli najsodobnejši metodi FUE in DHI transplantacije las, izpopolnjeni do najmanjših podrobnosti. V Vatanmedu to ni zgolj medicinski poseg – to je proces, ki se načrtuje s kirurško natančnostjo in umetniško vizijo.

Kako poteka poseg?

Prvi korak je podrobna analiza las s pomočjo napredne digitalne tehnologije. To ni le posvet, temveč diagnostična izkušnja, pri kateri se meri vsak milimeter, ocenjuje kakovost vsakega lasu in pripravi natančen načrt vašega novega videza. Sledi neboleča in varna priprava. Zahvaljujoč lokalni anesteziji se pacient sprosti, medtem ko strokovnjaki skrbno odvzamejo in pripravijo zdrave folikle z donorskega predela. Pomembno: transplantacija las ni namenjena samo moškim – tudi številne ženske rešujejo težave s tanjšanjem las prav s tem postopkom. Pri metodi FUE se vsak folikel posebej odvzame in presadi, kar zagotavlja naraven videz in dolgotrajne rezultate brez vidnih brazgotin. Metoda DHI pa gre še korak dlje – folikli se presajajo s pomočjo posebnega DHI peresa, brez predhodnega odpiranja kanalov, kar omogoča maksimalno gostoto in naraven kot rasti. Pacienti pogosto poudarjajo, da se v Vatanmedu nič ne prepušča naključju – vsak gib, vsak vsajen folikel ima svoj namen. Po zaključenem posegu se začne proces nege. Vatanmedova ekipa spremlja rast novih las več mesecev, sproti prilagaja nasvete in tretmaje – vse dokler ne dosežete rezultata, zaradi katerega ste se odločili za poseg. Prve spremembe so vidne že po treh mesecih, popolna transformacija pa nastopi v obdobju od 9 do 12 mesecev.

Resnične preobrazbe – resnične zgodbe

Galerije pred in po niso le fotografije – pripovedujejo zgodbe: -moškega, ki se je izogibal ogledalom, danes pa uživa v vsakem pogledu, -ženske, ki je leta skrivala čelo s frufrujem, zdaj pa ponosno nosi pričeske, ki razkrivajo njen obraz, -znanih osebnosti, ki so v Vatanmedu našle zaupanje in varnost. Danes v Sarajevo prihajajo številni pacienti iz Hrvaške in Slovenije. Kmalu pa bo njihova pot še krajša – saj Vatanmed odpira ordinacije tudi v Zagrebu in Ljubljani. Če čutite, da je čas, da si povrnete tisto, kar ste izgubili – zdaj je pravi trenutek za prvi korak. Pri tem vam bo z veseljem pomagala celotna ekipa klinike Vatanmed. Za več informacij se oglasite prek Viber ali WhatsApp številk:

+387 61 250 020, +387 61 177 333, +387 61 622 244, +387 61 622 302