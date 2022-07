Požar močno poslabšal kakovost zraka od Kopra do Nove Gorice

Zaradi obsežnega požara na Krasu je prišlo do močno povečane onesnaženosti zraka na območju Mestne občine Koper, Občine Postojna in Mestne občine Nova Gorica. Ob požaru namreč nastajajo različne škodljive snovi, ki z vdihovanjem vstopijo v naš organizem.

Prebivalce Mestne občine Koper, Občine Postojna in Mestne občine Nova Gorica in drugih okoliških krajev je zjutraj prebudil gost dim, ki je nastal kot posledica intenzivnih gozdnih požarov na območju Krasa. Ob požaru namreč v zraku nastanejo različne škodljive snovi, odvisno tudi od materialov, ki jih je zajel ogenj, temperature ter drugih pogojev pri gorenju. Ob vdihovanju smo neposredno izpostavljeni plinom in delcem, ki nastajajo pri požaru. Zaradi zmanjšane kakovosti zraka Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča izogibanje pretirani fizični aktivnosti na prostem, ljudem z zdravstvenimi težavami pa svetuje zadrževanje v zaprtih klimatiziranih prostorih. Posledice za zdravje so lahko takojšnje ali se pojavijo kasneje, odvisne pa so od vrste onesnaževala, količini, vnešenih v telo, časa in stopnje izpostavljenosti, načina vnosa ter tudi dovzetnosti posameznika.

Posledice vključujejo draženje dihalnih poti, prizadane pa lahko tudi druge organske sisteme. Telo se v teh primerih odzove z vnetjem sluznic, ki povzroča solzenje oči in izcedek iz nosu, kašljanje in oteženo dihanje. Predvsem za bolnike z obstoječimi akutnimi in kroničnimi boleznimi dihal predstavlja veliko težavo, saj se jim težave lahko znatno povečajo, prav tako se pa stanje lahko poslabša pri bolnikih z boleznimi srca in ožilja, poveča se pa tudi možnost za nastanek srčne kapi.