100-letni smučar, ki nima problemov

S Francem Primožičem, vojakom po sili, človekom po srcu in športnikom po duši, se je po belih strminah Krvavca pognala ekipa Preverjenega, z njim prepevala in ob tem poskušala še izvedeti recept za tako dolgo, polno in kvalitetno življenje, kot ga Franc, katerega sestra je kuhala celo samemu papežu, sam pa se je v tem času vrtel po telovadnem orodju in kasneje večkrat gledal smrti v oči, prav gotovo ima.