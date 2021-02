14-letnik si šolanje na daljavo krajša s kuhanjem

Njegov ponosni lastnik je 14-letni Nik Olaj, ki je za kuhalnico prvič prijel, še preden je znal dobro hoditi, in ki je že kot otrok sanjal, da bo nekoč imel svojo restavracijo ali celo verigo restavracij. Svojim sanjam je začel slediti že zelo zgodaj – s kuharskimi uspehi, pa tudi polomijami –, danes pa ima kot najstnik že svojo letno kuhinjo na vrtu in naziv najboljšega kuharja v kuharskem izzivu Mali šef 2020. Nik vsem svojim vrstnikom svetuje: zelo pomembno je, da si nekaj res želiš. In ko ugotoviš, da je to tisto pravo, temu slediš – vztrajno in še bolj vztrajno. In ko že misliš, da si naredil dovolj, se šele začne tisto pravo.

Nik Olaj je običajen najstnik, a za ta leta vseeno z dokaj neobičajnim zanimanjem. Najsrečnejši je namreč takrat, ko v roke prime kuhalnico. In to v svoji kuhinji, ki si jo je z očetovo pomočjo postavil kar na svojem domačem vrtu. Že nekaj časa ima na domačem dvorišču tudi svoj bar, kjer ponuja prigrizke, sladice in pijačo in kamor so še pred epidemijo radi zahajali njegovi prijatelji, sošolci in sosedje. A zaradi trenutne situacije zdaj tja prihajajo le še na prevzem. Nik se je namreč odločil, da bo v teh težkih časih začel kuhati tudi kosila, predvsem za tiste, ki za to nimajo časa ali pa tega morda ne zmorejo. Nikoli noče ničesar vzeti v zameno oziroma vzame samo toliko, da lahko nakupi nove sestavine.

Tako Nik skoraj vsako jutro, tudi med vikendi, vstane zgodaj zjutraj in se odpravi ven, v svojo kuharsko oazo miru. Tam za družino pripravi čaj, ki ga tudi sam meša, in sicer iz zelišč z vrta in bližnjih planjav, potem pa med tednom sede za računalnik in začne pouk na daljavo, med vikendom pa se zna zgoditi, da ga iz njegove kuhinje ni po več ur. Če preizkuša kakšne recepte ali ima veliko naročil, svoj delovni dan zaključi šele zvečer, povprečno pa v svoji kuhinji preživi kar pet ur na dan. A vseeno ima dovolj časa za učenje (je namreč zelo dober učenec), za šport, za druženje s prijatelji – zdaj, kot pravi Nik, na žalost le preko računalnika – in za snemanje prispevkov za svoj kanal na YouTubu, ki si ga deli s svojo kuharsko pomočnico in prijateljico Niko Zorič, s katero sta tudi zmagala na kuharskem izzivu Mali šef 2020.