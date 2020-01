16-letnica je sama živela v Sloveniji, danes je nagrajena doktorica znanosti

Ko je bila stara 12 let, se je v njeni domovini začela vojna. S starši in bratom so se podali na negotovo pot beguncev in našli zatočišče v Mariboru. Družina se je čez štiri leta vrnila v Bosno.16-letna najstnica pa je svojo prihodnost videla v Sloveniji. Šele danes, ko ima svoje otroke, razume, kako težko je bilo mami in očetu, ki sta jo podprla v želji, da sama živi in se šola v Mariboru.

Enkrat na mesec jo je obiskal oče, ji pustil nekaj denarja. Kljub temu je morala, ob tem, da je hodila v šolo, tudi sama delati. Danes je Aida Kamišalić Latifićdoktorica računalništva in informatike ter Inženirka leta 2019.