22-letnik se je odzval na prošnjo starejšega para, ki je izgubil oba sinova

Oglasile so se številne družine, a nihče ju ni prepričal. Moti ju, da pridejo takšni, ki so socialni problemi, takšni, ki nimajo službe. Pridejo tudi takšni, ki zaudarjajo po alkoholu, takšni, ki ne želijo delati. Dela na kmetiji pa je ogromno, hiša je dotrajana, veliko dela je na njivah.

Najbolj zavzet je 22-letni Alen iz avstrijskega Beljaka, ki se je v Avstrijo preselili pred 12 leti. Kot najstnik je živel tipično mladostniško življenje, hodil je ven, se družil, zabaval. Zdaj ima tega dovolj, vedno si je želel delati na kmetiji, mestno življenje mu ni všeč.

Starejši par iz Slovenskih goric, kamor bi rad šel živet in delat, pa mu je dal nenavaden pogoj - če hoče priti k njima, se mora obriti in postriči. Alenu to ni problem. Dan po našem obisku je to naredil in že ta konec tedna gre k njima z novim videzom. Upa, da se bodo ujeli, in da bo lahko na kmetiji tudi ostal.