V javnosti vzbujal vtis uspešneža, zdaj ga sumijo poskusa umora nekdanje žene in otroka

Rok Šibenc (Preverjeno, junij 2014): " V trenutku, ko sem zagrabil paket, sem tukaj zadaj začutil ogromno bolečino, bolečino, take kot še nikoli v življenju. V tistem trenutku sem tudi začutil pekočo bolečino na glavi, kako mi kri lije in kako mi teče kri čez hrbet in čez roko."

Planil je iz garaže in poklical na pomoč. K sreči so bili blizu ljudje, reševalci so bili hitri. Izgubil je več litrov krvi. Zbudil se je v bolnišnici, po operaciji. Komaj je preživel.

Luko Vlaovića so odkrili po treh tednih, policisti so ga ovadili za poskus umora. Tožilci so se po njegovem priznanju odločili drugače – poskus uboja. Razlika je v dobi, ki bi jo lahko preživel v zaporu. Za poskus umora 5–30 let zapora, za poskus uboja 1–15 let. Pri umoru lahko gre za koristoljubje za pridobitev premoženja, lahko nekdo nekoga ubije na grozovit, krut način, lahko gre za zahrbtnost.

Kot pravi doc. dr. Miha Šepec s Pravne fakultete Maribor:"Zahrbtnost je, da nekomu vzamemo obrambo, možnost se braniti zoper napad, recimo zastrupitev, zabod z nožem v hrbet, strel v hrbet. Tukaj v tem primeru je podana ta zahrbtnost in je bil napad izza hrbta brez možnosti obrambe."

Knjigo o zaporniških časih posvetil osebama, ki naj bi ju zdaj zastrupil

Luka Vlaović je krivdo za poskus uboja priznal, zato ni bilo sojenja. Dobil je štiri leta zaporne kazni, ki jo je delno prestal v hišnem priporu, delno na Dobu, nakar je bil po letu in pol pogojno izpuščen. Leta 2016. Leta 2018 je izdal knjigo Puščavski zapisi, ki govori o zaporniškem času. Posvetil jo je svoji tedanji ženi in njunemu otroku. Osebama, ki naj bi ju zdaj zastrupil. Kaj je o svojem dejanju zapisal v knjigi, bodo nocoj pokazali v oddaji Preverjeno.



Vlaović, diplomirani pravnik, je bil v času dejanja star 25 let, končal je študij prava in ravno v času, ko so mu sodili, se je začel tudi postopek proti njegovemu očetu, Miodragu Vlaoviću, znanemu celjskemu zdravniku, nekdanjemu predstojniku travmatologije v celjski bolnišnici. Osumljen je bil jemanja podkupnin.

Gre za eno največjih sumov korupcij v zdravstvu, kjer je bilo vpletenih več zdravnikov. Afera zlate palice se je na sodišče preselila komaj predlani, letos v začetku leta so začeli soditi prvim zdravnikom. Prejšnji mesec smo izvedeli, da je kazenski postopek zoper Vlaovića zaradi zdravstvenih težav trenutno izločen iz sojenja.

Ker je bilo toliko dvomov, ali so tožilci naredili napako, ko so za Luko Vlaovića predlagali kazen za poskus uboja in ne umora, je vrhovni državni tožilec vložil zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče. Vrhovno sodišče je res ugotovilo napake tožilcev ter sodišča. Vlaoviću bi res morali soditi za poskus umora in uboja.

"V tem primeru je bil kazenski postopek zaključen, pravnomočen in končan in se na usodo kazni ne da več vplivati, razen če bi rekli, da je sodba neizpodbojna in bi bilo novo sojenje, tega pa tukaj ni bilo, tukaj je šlo za posvetovalno odločitev, je neko opozorilo za tožilca, da naj bo previden, in ostale tožilce, kaj naj počnejo v takih primerih,"še dodaja doc. dr. Miha Šepec.

Posebnih sankcij ni, takšne napake se vpišejo v osebne spise tožilcev in sodnika in lahko vplivajo na napredovanja.

Vlaoviću je, potem ko je leta 2016 prišel iz zapora, uspelo dobiti službo v pisarni znane celjske odvetniške družine, ki mu je – na prošnjo njegovih staršev – pomagala tudi pri pogojni izpustitvi. Poročil se je tudi z eno od hčerk, kmalu je zanosila. Po dveh letih pa so se v javnosti vse bolj pojavljale informacije o domnevnem nasilju, ki naj bi ga Vlaović povzročal ženi in njenim staršem. Stvari, ki so se dogajale, spominjajo na filmsko kriminalko. Kot smo še lahko izvedeli na policiji, je"bil osumljeni v preteklosti že večkrat obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja. Med drugimi je bil obravnavan za kaznivo dejanje poskusa umora ter več različnih kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo družino in otroke. Prav tako je bil obravnavan v zadevi, kjer mu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja."

In prav v tem času, jeseni 2018, je tudi kandidiral za majhno lokalno stranko za občinskega svetnika Šentjurja pri Celju. Ko so istočasno proti njemu tekli postopki zaradi domnevnega nasilja v družini. Hkrati pa je imel javne predstavitve svoje knjige.

Kot smo še izvedeli na celjskem sodišču, ostaja Vlaović v priporu do 7. novembra.