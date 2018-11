500 evrov za hudo bolnega psa

Trg pasjih mladičev cveti. Pri nakupu ljudje pogosto gledajo predvsem na ceno in prodajalci to s pridom izkoriščajo. Nemško bokserko Neli je lastnica za 500 evrov kupila preko spletnega oglasa. Izkazalo se je, da je psička hudo bolna in da prihaja s pasje farme. Razmere na teh farmah pa so grozljive.

Neli je hudo bolna. FOTO: POP TV Vse delujejo po enakem principu; čim manj vložka v žival, ki je tam zato, da proizvaja mladiče. Prodajalci se s kupci dobivajo na različnih parkiriščih. Zgodbe, zakaj prodajajo psa, pa so bolj ali manj enake. Nekdo v družini je zbolel in psa ne morejo več imeti. Mladička so dobili v dar za parjenje. Lastnik stanovanja jim psa ne dovoli. Pri nakupu psa je vedno treba videti vsaj, kje se je skotil, kje živi njegova mama. Rodovnik ni samo papir, ki lastniku zagotavlja, da lahko psa pelje na razstavo ali ne. To je njegova osebna izkaznica.