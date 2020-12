529 udarcev v zgolj dveh minutah

Ema Kozin je stara zgolj 21 in ravno toliko profesionalnih borb je že za njo. Do zdaj še niti ene ni izgubila, ponosno izpostavi njen glavni trener Rudolf Pavlin. ''Jaz mislim, da njeni največji in najboljši trenutki šele prihajajo.''

Oče Janko Kozinpravi, da je najprej trenirala rokomet, v moštvu je bila sicer med bolj tihimi zato ji je predlagal naj se poiskusi še v individualnem športu. ''Jaz nisem zbiral te panoge. V boksarski klub je vstopila še kot osnovnošolka, stara je bila 11 let. ''

V oddaji Preverjeno, nocoj ob 22. uri.