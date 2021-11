Koliko zasebnikov iz zdravstvenih ustanov pomaga v najbolj obremenjenih bolnišnicah?

Na intenzivnem oddelku UKC Maribor, kjer je prostora za 49 postelj, je 53 ljudi. 134 ljudi je v akutnem delu oddelka. Hilda Rezar, pomočnica direktorja UKC Maribor, pojasnjuje: "Potrebujemo visoko kvalificiran kader, ki zna delati z aparaturami, črpalkami in pacienti, ki potrebujejo najvišjo raven oskrbe. Za trenutek se je vključilo 8 diplomiranih medicinskih sester, 5 pripadnikov vojske, ki so šli na urgenco. Vključujejo se tudi zasebniki, prihajata dve sestri iz Fontane."

Skupaj so dobili 15 zunanjih medicinskih sester in 10 občasnih pomoči bolničarjev. Pet vojakov ima medicinsko izobrazbo. Pomagajo jim še trije zdravniki in fizioterapevt. Pomoči iz Italije ni dobil še nihče. To ureja ministrstvo za zdravje centralno za vso Slovenijo.

Vseh registriranih zdravstvenih delavcev več kot 45.000, od tega jih 9.000 dela pri zasebnikih

Lani smo imeli v Sloveniji 9500 diplomiranih medicinskih sester in več kot 13.300 tehnikov zdravstvene nege ter skoraj 9000 zdravnikov. Vseh registriranih zdravstvenih delavcev je več kot 45.000. Od tega jih 9000 dela pri zasebnikih.

V največji ustanovi, skupini Diagnostični center Bled, ki vključuje devet zdravstvenih ustanov in 270 zaposlenih, so že lani za dva meseca poslali na pomoč osem diplomiranih medicinskih sester v oba klinična centra. Manko so reševali tako, da sta si dva zdravnika delila eno medicinsko sestro. Prepovedali so tudi vse dopuste. Tokrat bodo poslali pomagat 15 medicinskih sester, ki bodo pomagale v UKC Ljubljani in Maribor ter na Golniku. 10 njihovih zdravnikov je ponudilo pomoč, da bodo dežurali popoldne, ponoči in čez vikende. A tudi pri njih opravljajo nujne kardiološke preglede, pa preglede za odkrivanje raka na črevesju Svit, opravijo okoli 25 odstotkov vseh pregledov v Sloveniji na področju gastroenterologije.

V kardiološko in ultrazvočni ambulanti Medicor delajo na koncesijo s 150 zaposlenimi, od tega je 40 zdravnikov. Vodja centra prof. dr. Metka Zorc poudari, da so se odzvali takoj, poslali so tri zdravnike v različne bolnišnice, prav tako začasno odhaja na delo v UKC Ljubljana glavna medicinska sestra.

A tudi sami morajo peljati svoje programe naprej, ker zdravijo kronične bolnike. Zorčeva razloži: "Imamo polno urgentnih bolnikov, operacijska soba za srčno kirurgijo je zasedena nonstop. Ni tako enostavno, prikrajšani bi bili srčni bolniki, saj se ne moremo posvetiti samo zdravljenju covid bolnikov, moramo zdraviti tudi srčne bolnike, kajti zaradi infarkta je smrt lahko trenutna, verjemite mi, vedno več je koronarne bolezni."

