Ali cerkev sploh lahko zahteva vrnitev biserov v Triglavskem narodnem parku?

Na radovljiški upravni enoti, ki se že 28 let ukvarja z zahtevkom Nadškofije Ljubljana za vrnitev slapa Savica, dela obale Bohinjskega jezera ter območja Doline Triglavskih jezer, so prepričani, da Cerkev do vsega tega sploh ni upravičena. Na podlagi zapisov v zemljiški knjigi namreč ugotavlja, da je Cerkvi omenjene nepremičnine odvzel nemški rajh, zato bi morala zahtevek za njihovo vrnitev vložiti na podlagi posebnega zakona, sprejetega leta 1946.

Če je doslej radovljiška upravna enota utemeljevala to, da omenjenih biserov ni mogoče vrniti v naravi, ker da gre za naravne kulturne vrednote, v zameno pa ponujala zgolj odškodnino, je zdaj - po skoraj treh desetletjih - ta denacionalizacijska zgodba doživela popoln preobrat. Ne vrnitev v naravi in ne odškodnina, ne prideta v poštev, je prepričana upravna enota, ki je prejšnji mesec z odločbo zavrnila zahtevek nadškofije. Gre za zapleteno pravno vprašanje, glede katerega pa imamo v novejšem času tudi že sodno prakso. icon-expand