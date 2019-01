Ali je vodenje slovenske vojske združljivo z vplivnim malteškim redom?

Suvereni malteški viteški red daje videz elite, moči, vpliva, skrivnostnosti, stare 900 let. So kriva dolga črna oblačila, spletke v Vatikanu, ali nepoznavanje reda? Na stereotipe o vitezih in konjih sami odgovarjajo kar z anekdotami, kot je denimo tale Šterova:"Ko sem prišel domov in sem rekel, veš kaj, eno povabilo sem dobil, da se vključim med malteške viteze, sta me moji dve hčerki vprašali, a boš mel konja?!"

V resnici so vse kaj drugega, pravijo. Skrbijo za Rome, lačne, vsako leto so strežniki bolnih romanja v Lurdu. Na Brezjah imajo laično ambulanto prve pomoči za romarje, izjemno aktivni so bili v migrantskem valu z lastno zdravniško ekipo.

V Sloveniji je 33 članov, 31 malteških vitezov in dve magistralni dami.

Med bolj znanimi so nekdanji ministri: Andrej Šter,Lovro Šturm,Jože Osterc, akademik Miha Tišler, zdravnik Matija Cevc, generalni tajnik KaritasaCveto Uršič in veleposlanik v Vatikanu Tomaž Kunstelj.

Tudi šest klerikov je med malteškimi vitezi: kardinal Franc Rode, urednik Radia Ognjišče Franci Trstenjak, teolog Borut Košir, upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek, nekdanji vikar v Slovenski vojski Jože Plut in pater Janez Sraka.