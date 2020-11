Ali pozitiven test na protitelesa pomeni, da ste zaščiteni pred vnovično okužbo?

Tudi če nimate simptomov bolezni covid-19 ali je bil vaš test na koronavirus negativen, še ne pomeni, da niste bili v stiku z novim koronavirusom oziroma da niste bili okuženi. To je mogoče ugotoviti s samoplačniškim testiranjem na protitelesa. Zanj se je odločilo tudi 90 zaposlenih Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, ki je bil v času prvega vala pri nas veliko žarišče koronavirusa. Zanje bistveno vprašanje je, kaj pomeni pozitiven test, se pravi, da imajo v krvi prisotna protitelesa? Ali to pomeni, da so zaščiteni pred vnovično okužbo?

