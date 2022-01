Alpinist, gorski reševalec, zdravnik, včasih tudi tihotapec

"Za vsakega človeka so meje, ampak Iztok je dober primer, kako smo preskromni v zavesti, v teh svojih mejah, saj si jih pogosto predstavljamo preblizu, kot dejansko so," pravi njegov prijatelj in soplezalec Tomo Virk , ki svojega prijatelja imenuje celo "Uomo univesale". Iztok Tomazin namreč ni le le vrhunski alpinist, ampak tudi predavatelj, pesnik, pisatelj. Napisal je več sto medicinskih in leposlovnih člankov, devet knjig, v pesniški zbirki mu je predgovor napisal celo legendarni tibetanski voditelj dalajlama . Odgovorni urednik zdravniške revije ISIS Alojz Ihan , ki je nekoč s Tomazinom gulil študentske klopi in z njim odhajal tudi v hribe, Tomazina zelo ceni, saj kot pravi, je vedno pripravljen z dobrim tekstom, naj bo leposlovni ali strokovni, pomagati pri reviji: "Kadar se rabi kakšen tekst, o gorski medicini ali pa tudi literarni tekst o gorništvu, seveda najprej na njega pomislim, pa se obrnem na njega in on ima vedno na zalogi polno tekstov in me je kar nekajkrat rešil."

"Vsakršna meja se zdi ovira ... A tak je le prvi vtis ... Nekatere meje so smiselne." Tako nekako v svoji najnovejši knjigi Na meji začne svoje misli Iztok Tomazin , pionir prostega plezanja, himalajec, državni prvak v zmajarstvu, prvi jadralec nad najvišjima vrhovoma Evrope in Afrike, base jumper, ekstremni smučar, gorski reševalec in zdravnik. In človek kar težko verjame tem uvodnim mislim, saj se zdi, da meje za Tomazina pravzaprav ne obstajajo.

Zanimanje širše javnosti pa je Tomazin nedavno vzbudil s svojo zadnjo knjigo, kjer je priznal nekaj, kar je na tihem počel marsikdo – tihotapljenje oziroma "švercanje". "Tiste čase so alpinisti imeli še postranski "kšeft", da so malo "švercali" čez mejo. "Itak je bil to nacionalni šport," pripoveduje legenda slovenskega alpinizma in direktor festivala gorniškega filma Silvo Karo, ki Tomazina kot plezalca in alpinista zelo ceni, zato bo njega in njegove zgodbe gostil tudi na letošnjem festivalu. "Znani so primeri, ko se je nekomu morda zataknilo, recimo, pa je s televizorjem moral poklicati gorsko reševalno službo, kajti ni se izšlo pri zimskem sestopu nekje z italijanske meje." A o tem se tudi med najbolj tesnimi kolegi alpinisti takrat ni govorilo. Brati o zdravniku tihotapcu se zdi zanimivo, a z odstiranjem zgodb in doživljanj je Tomazin želel ljudem dati nekaj več, pravi. "Jaz sem hotel izpostaviti problematiko meja držav, tistih problematičnih, krivičnih, o katerih beremo tudi danes, pa tudi tistih v glavah."

V temi in megli z zmajem na ramenih

Meje duha, narave in represivnega aparata je tako Tomazin večkrat presegal tudi s prvenstveno preplezanimi smermi po prepovedanem ozemlju mejnih Karavank. Občasno pa si s tem, ko je ob tem še tihotapil, omogočil večjo možnost za nadaljnje osvajanje alpinističnih in drugih športnih razsežnosti. Specialno opremo je bilo namreč v tistih časih težko dobiti, bila je draga, še posebej s carinskim davkom. "Zmaj je takrat stal 5000 mark, to je bila petletna štipendija ali pa kaj takega."

V vseh teh letih je tako čez Karavanke pretihotapil za manjši kamion stvari, od alpinistične opreme, do računalnikov, radijskih postaj, celo šivalnega stroja za mamo. Vse na svojih ramenih, največkrat v temi, megli, slabih vremenskih razmerah, ko je bila manjša možnost, da bi varuhi meje patruljirali naokoli. Najtežji tovor in precej okoren je bil 30 kilogramov težak in dva metra dolg zmaj, ki ga je v zimski noči, sam in brez baterijske svetilke, da ga kdo ne bi opazil, na slovensko stran prenesel prek strme in divje stene Zelenjaka in Vrtače.