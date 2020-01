Avstralci zavračajo pomoč Evrope, ob tem pa jim grozijo še najbolj strupeni pajki na svetu

Avstralske oblasti se za ta korak, da bi sprejele pomoč, niso odločile. Vedno se prijazno zahvalijo. A dodajo, da pomoči Unije zaenkrat ne potrebujejo. Edina pomoč, za katero so zaprosili, je bila slika evropskega satelitskega sistema, ki jim je zagotavljal posnetke prizadetih območij.

Preverili smo pri Gasilski zvezi Slovenije - trenutno se nihče od slovenskih gasilcev ne odpravlja v Avstralijo.

Preverili smo pri slovenski vojski, kjer imajo helikopterje in letala za gašenje. Tudi tam so nam povedali, da povelja za odhod v Avstralijo nimajo. Si pa ne predstavljajo, da bi šli gasit v takšne razmere kot so v Avstraliji. Vegetacija tam je večja, gostejša, požari so visoki in močni, ogromno je dima, veter razpihuje ogenj.

Poklicali smo v Avstralijo, kjer so nam potrdili, da se požari spet krepijo, in da najhujše šele prihaja, saj je zdaj tam poletje in krepko čez 40 stopinj.