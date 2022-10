'Babje solze' v sodni dvorani

Potem ko se je dekle med pripovedjo o posilstvu zlomilo in začelo jokati, je sodnik izjavil, da tega ne bo dal v zapisnik, ker so to ene navadne 'babje solze'. Tako pripoveduje Maja Plaz, predsednica Društva SOS telefon, ki je spremljala omenjeno dekle na sodnih obravnavah. Ženske, ki so doživele posilstvo, pa s policijskimi in sodnimi postopki nimajo vedno slabih izkušenj.