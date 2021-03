Bencin tudi že deset evrov dražji kot lani med pandemijo

V pol leta, odkar je vlada prepustila cene goriva trgu, so se te po podatkih Statističnega urada samo letos dvignile za slabo desetino. Prve podražitve so se začele decembra, sedaj pa lahko za eno polnjenje tanka plačamo tudi že 10 evrov več kot lani med pandemijo. Razlike med ponudniki so sicer komaj opazne, a glede na izračune je lahko pri polnem 50-litrskem rezervoarju tudi za tri evre razlike.

icon-expand