Bo cepiva dovolj za vse?

Infektolog dr. Janez Tomažič, ki se je med prvimi javno cepil že v decembru, razloži, da je prejel že drugi odmerek in od takrat je minilo več kot 14 dni, kar pomeni, da ima že prisotna protitelesa, vendar kljub temu še vedno nosi zaščitno masko. "Če bi prišel v stik z nekom, ki je okužen, bi se lahko virus naselil na moje sluznice in lahko bi doma nekoga okužil, če ne bi uporabljal maske. Sterilizacijska imunost cepiva, kot ga imamo pri ošpicah in noricah, pri cepivu covida še ni povsem jasna."

Na učinkovitost delovanja protiteles vplivajo številne mutacije. V prihodnosti si lahko obetamo nova izboljšana cepiva, ki nas bodo zaščitila tako pred osnovno kot mutirano različico, pojasni dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta. "To ni nekaj, kar bi bilo težko narediti. Seveda pa vzame čas. Upam, da bodo sklenili dogovor, da ni potrebno ponovno testiranje vsega skupaj, ker je praktično enako varna tehnologija."