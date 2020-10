Bo policijska ura res preprečila nočne zabave?

Mineva teden dni, odkar smo prvič v samostojni Sloveniji uvedli t. i. policijsko uro. Koliko kršitev tega ukrepa je bilo doslej, ni znano, saj policija ne zbira podatkov posebej za to omejitev. Mnenja o njeni uvedbi pa so deljena. Od tega, da bo vlada na ta način spametovala ljudi in omejila širjenje novega koronavirusa, do tega, da tak ukrep nima smisla, saj se bodo tisti, ki si tega želijo, družili in zabavali še naprej. Različna stališča in pomisleke imajo tudi pravniki. Ustavno sodišče je doslej prejelo tri pobude za presojo ustavnosti omejitve gibanja.

