Bo slovenska Katoliška cerkev ostrejša do pedofilov v svojih vrstah?

Decembra je cerkveno sodišče duhovnika iz Ljutomera spoznalo za krivega spolnega nasilja nad otroki in odraslimi. Je to že del nove usmeritve Cerkve, da bo ostrejša do pedofilov v svojih vrstah, so takšna tudi navodila, ki prihajajo iz Vatikana? Kaj to pomeni v praksi, kaj tudi pomeni, da o tem odloča cerkveno sodišče?

Kazen, ki so mu jo naložili, naj bi med drugim vsebovala tudi ustrezno zdravljenje oziroma rehabilitacijo, čeprav večina strokovnjakov meni, da se teh nagnjenj v resnici ne da pozdraviti. Je prav, da Cerkev o takšnih primerih ne obvešča pristojnih javnih ustanov? Pri vsem nekateri v Cerkvi poudarjajo, da želijo vendarle ohraniti dostojanstvo storilcev, pa da žrtve same nočejo na civilno sodišče. Res je, da primeri spolnih zlorab, ki jih je v Sloveniji kar nekaj, zelo pogosto razdelijo lokalno skupnost, kar veliko se jih pogosto postavi na stran lokalnega župnika, storilca in žrtvam ne verjamejo ali pa se jim zlorabe ne zdijo nič groznega in obsojanja vrednega.