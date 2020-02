Zasebni detektiv zaposleno v času bolniške spremljal na vsakem koraku

Nekdanja ministrica za kohezijo Alenka Smerkolj, ki je postala znana predvsem po eksotičnih službenih potovanjih, je izdala lastnoročno napisan list papirja, s katerim je za sledenje zaposlene odobrila do 9000 evrov. Detektivi so ji sledili več kot mesec in pol, s fotografijami in videoposnetki pa so zabeležili popolnoma vse, kar je počela - od sprehodov v gozd do nakupov.