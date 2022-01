Bomo kdaj izvedeli, kdo je bil krvnik v Tekačevem?

Športni copati so bili leta 2018 izločeni, ker je bila odredba o hišni preiskavi, ki jo je izdalo celjsko okrožno sodišče in na podlagi katere je policija zasegla športne copate, premalo obrazložena. Policija je takrat zahtevala hišno preiskavo zaradi preprodaje orožja, s katero pa zaseženi športni copati niso bili povezani. Glavnega ali, kot pogosto rečemo, kronskega dokaza torej ni več. Kljub temu celjsko tožilstvo pri pregonu Kamenika vztraja. S čim mu bo dokazovalo krivdo, ne vemo. Sodnica Maja Manček Šporin bo najprej na predobravnavnem naroku odločala, kateri dokazi se bodo izvedli na glavni obravnavi.

Kristijana Kamenika so najbolj bremenili športni copati, katerih sledi naj bi našli v Tekačevem. A mnenja izvedencev iz kar štirih držav so bila različna. Medtem ko so slovenski vztrajali, da so sledi na kraju zločina pustili prav njegovi športni copati, so švicarski ugotavljali ravno nasprotno. A to danes niti ni več pomembno. Dejstvo je, da tega dokaza tožilstvo nima več v rokah.

Kristijan Kamenik, ki naj bi moril iz koristoljubja, je vse od začetka procesa trdil, da je nedolžen. Najprej je bil leta 1999 obsojen na 20 let zapora, a je Vrhovno sodišče sodbo razveljavilo. Na drugem sojenju je bil leta 2003 oproščen, po razveljavitvi sodbe pa se je zanj leta 2007 začelo že tretje sojenje. To je bilo prekinjeno, saj je bil Kamenik najprej zaradi mamil zaprt na Hrvaškem, nato v Italiji. Nazadnje so ga prav tako zaradi mamil aretirali v Srbiji, a spustili na prostost.

Koliko krvnikov naj bi bilo v Tekačevem, je še eno od neodgovorjenih vprašanj. Policija je marca 1997 na kraju zločina odkrila biološke sledi več oseb. Na puloverju, ki ga je nekdo odvrgel v bližnji sadovnjak, in na maskirni kapi, odvrženi na dovozni poti. Našli so tudi lase. Sledi niso pripadale ne žrtvam niti Kameniku. Od takrat je forenzična znanost zelo napredovala. Pomočnik direktorja Nacionalnega forenzičnega laboratorija Robert Praček nam je potrdil, da so sledi iz Tekačevega pregledali znova. "Za nas je bilo v primeru Tekačevo novo to, da smo nekaj več sledi detektirali na predmetih, ki so bili že najdeni na kraju," pove Praček in dodaja, da so o tem tudi obvestili enoto, ki se ukvarja s primerom. Več od tega policija ne pove.