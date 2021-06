Bomo morali zapirati ambulante po Sloveniji?

V Murski Soboti končuje specializacijo mlad specializant Aleksander Koroša . Vrnil se bo v domačo regijo, kjer že leta niso imeli redno zaposlenega pedopsihiatra. "Člen je zelo neživljenjski, v Pomurju že 20 let ni redno zaposlenega pedopsihiatra in s tem členom nimamo možnost nikogar zaposliti," pravi. Edith Žižek Sapač , direktorica ZD Murska Sobota pa: "Že več let je velika potreba po takšnem kadru, srečo smo imeli, da smo dobili domačega zdravnika in ga seveda nujno nujno potrebujemo."

"Naš program pediatrije bi nehal delovati," je pojasnil Miloš Simov. Direktor ZD Idrija Tomaž Glažar pa: "Pri nas gre za 3500 otrok. Če nam ukinejo dejavnost, izgubimo zdravnike in dolgoročno jih težko nazaj dobimo. Mi imamo zelo močno preventivno dejavnost, razvojno ambulanto, smo tik pred tem, da dobimo center za duševno zdravje, vse to bi nam padlo v vodo, to bi bila nepopravljiva škoda. Rad bi videl tistega junaka, ki bi nam na ta račun ukinil program, ker bi to za Idrijo in Cerkno pomenilo hud udarec."

Zakon o zdravstveni dejavnosti iz leta 2017 vključuje poseben člen, pod katerim mora vsaka ambulanta imenovati odgovornega nosilca. Rok za to je bil konec leta 2020, s korona ukrepi so ga podaljšali do decembra 2022. Ključno – pogoj za imenovanje odgovornega nosilca je, da ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj na primarni ravni ali 5 let delovnih izkušenj na sekundarni ravni. Kar je udarec za mlade zdravnike – predvsem tam, kjer je mladi zdravnik edini zdravnik v ambulanti. Kar pomeni, da takšna ambulanta po novem sploh ne bo mogla več obstajati.

V Idriji jim grozi, da bodo morali zapreti pediatrično ambulanto. 3500 otrok bi ostalo brez ustrezne zdravniške pomoči, čeprav imajo zaposlenega mladega pediatra, še dve pediatrinji prihajata po zaključeni specializaciji. V Kamniku bi 5000 zaposlenih izgubilo medicino dela, potem ko to delo že dve leti opravlja mlad zdravnik. V Murski Soboti so 20 let čakali na svojega pedopsihiatra. Imajo specializanta, ki bo avgusta opravljal specialistični izpit. A ni nujno, da se bo lahko v ambulanti tudi zaposlil. Imajo tudi mlado specialistko parodontologije, ki v Murski Soboti dela že dve leti, a tudi ona po sedaj veljavni zakonodaji kmalu tam ne bo mogla več delati.

Direktorico upravičeno skrbi. Namreč, dobili so odobritev za ustanovitev Centra za duševno zdravje, kjer bi bilo zaposlenih sedem ljudi – od klinične psihologinje, defektologinje do logopedinje. A nima nikogar, ki bi lahko bil nosilec ambulante, ker tudi klinična psihologinja nima toliko let delovnih izkušenj. Centra za duševno zdravje torej ne bi mogli zagnati. Grozi jim izguba kar 23 zaposlitev. Grozi jim tudi ukinjanje težko pričakovane paradontološke ambulante, kjer že dve leti dela mlada zobozdravnica. A ker nima treh let delovnih izkušenj in ker je edina zaposlena v ambulanti, ni nikogar, ki bi bil nosilec ambulante.

V Kamniku je mlad specialist medicine dela. Edini v ambulanti. Njegov predhodnik se je upokojil. Tukaj je zdaj nekaj več kot dve leti. V ambulanto vključuje 5000 zaposlenih po okoliških podjetjih. "Ta člen je katastrofa, malo s pametjo skregan, ne vidim razloga, kakšni so bili motivi, zakaj je do tega prišlo,"pravi Grega Avgust Sušnik. "Mi smo zelo veseli, če sploh uspemo zapolniti vsa delovna mesta, kaj šele, da bi gledali tri ali pet let delovnih izkušenj, to je misija nemogoče. Mislim, da smo nedolžna tarča enega predpisa, ki ni bil mišljen za to področje, ampak smo se našli zraven," pa pojasnjuje Sašo Rebolj, direktor ZD Kamnik.

Kot kaže, je bil pogoj za 3-5 let delovnih izkušenj najprej mišljen samo za tiste zdravnike, ki bi želeli odpreti koncesijo. A je to pozneje zaradi odločitve sodišča obveljalo tudi za javne zdravstvene domove, za vsako ambulanto posebej.

Z ministrstva za zdravje so nam pisno odgovorili, da bodo primere proučili, primerjali prakse v tujini in se nato odločili, kaj bi storili z omenjenim členom. Zaenkrat pa imajo vsi zdravstveni domovi možnost, da do konca junija prijavijo vse nosilce dejavnosti, ki ne izpolnjujejo pogojev. Kaj bo s tistimi mladimi zdravniki, ki se bodo zaposlili po tem datumu, še ni jasno. Tako tudi ne, kaj se bo zgodilo decembra prihodnje leto, ko kar nekaj ambulant ne bo imelo pogojev za imenovanje nosilcev.

Poklicali smo še nekaj zdravstvenih domov, primerov po Sloveniji pa je še precej več. Podobno kot v Murski Soboti, Kamniku in Idriji poročajo še v Logatcu, kjer jim grozi zaprtje ambulante ginekologije in ultrazvoka. V Postojni bi morali ukiniti Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulanto družinske medicine ter zobozdravstveni ambulanti. V Kočevju ginekologijo, pediatrijo, oftalmologijo in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. V Brezovici izgubijo ambulanto družinske medicine v Podpeči.