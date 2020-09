Brez Mafije tudi legendarni hokejist Tomaž Vnuk ne bi bil tako dober strelec

Nekdanji slovenski in jugoslovanski hokejist Darko Prusnik - Mafija bo skušal doseči nov veteranski rekord v dviganju uteži. Če je prej to počel v dobrodelne namene, se bo tokrat boril zase, saj mu grozi, da bo ostal brez strehe nad glavo. Kljub dobljeni tožbi proti klubu HK Jesenice, kjer je bil trener, denarja, ki ga je tam zaslužil, ni nikoli prejel. Moramo ga podpreti, pravijo njegovi nekdanji kolegi. Mafija je namreč v športu, predvsem v hokeju in košarki, pustil velik pečat.

Darko Prusnik je bil eden od legendarnih vratarjev HK Olimpija, kjer je svojo športno pot začel že s 16 leti. Danes 65-letni Ljubljančan je v svoji bogati karieri igral tako na poziciji napadalca kot branilca, kar je prava redkost. Po upokojitvi je deloval kot kondicijski trener za hokejiste in košarkarje. V svoji karieri je osvojil šest naslovov državnega prvaka kot vratar, štiri pa kot igralec. Leta 2007 je prvič dosegel Guinnessov rekord, ko je kar 1220-krat zapored dvignil 50-kilogramske uteži. Svoj podvig bo izvedel 3. oktobra v Hali Tivoli med derbijem med Jesenicami in Olimpijo, donacije pa bo zanj zbiral Rdeči križ Slovenije. Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana Tržaška cesta 132 1000 Ljubljana DELAVSKA HRANILNICA D. D. IBAN: SI56 61000 11 22 33 44 82 SKLIC ALI REFERENCA: SI00/10-09-2020 Pri nakazilu obvezno navedite sklic, sicer bodo donacije namenili socialno ogroženim občanom Ljubljane, Škofljice, Dobrove-Polhovega Gradca, Vodic, Dola pri Ljubljani, Horjula, Iga, Medvod, Brezovice in Velikih Lašč. icon-expand