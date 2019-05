Brez pitne vode, kljub temu, da je pravica do nje zapisana v ustavi

Za pitje in gospodinjstvo morajo vodo kupovati, za to, da je voda kolikor toliko uporabna vsaj za umivanje in gospodinjske stroje, imajo v kleti tri rezervoarje in dve črpalki, s katerimi prečrpavajo vodo. Leta in leta se družina Gaber iz naselja Nuskova v občini Rogašovci neuspešno bori za pitno vodo.

Čeprav smo leta 2016 pravico do pitne vode zapisali v ustavo, te pravice še vedno nismo prenesli v zakonodajo. Na ministrstvu za okolje in prostor napovedujejo, da bodo predlog zakonskih sprememb predstavili občinam ta mesec.