Če nimate dimnikarja, do 100 evrov kazni

Odkar si lahko vsak sam izbere dimnikarja, je to storilo le približno 10 odstotkov ljudi. Ima pa zdaj vsak, ki kuri in ima dimnik, nove dolžnosti in odgovornosti. Celo kazen, do 100 evrov, bomo plačali, če dimnikarju ne bomo omogočili, da do konca leta izvede dimnikarske storitve.

Na Sekciji dimnikarjev opozarjajo, da nad menjavanjem dimnikarjev ni nadzora, kakovost storitev se slabša. To pa lahko pomeni več nepotrebnih požarov zaradi neočiščenih ali slabo očiščenih dimnikov.