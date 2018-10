'Če se ne bi skrivali za psevdonimi, sovražnega govora ne bi bilo'

Kaj lahko rečemo, česa ne, kdaj naša svoboda govora posega v svobodo drugega? Na vprašanja zelo konkretno odgovarjajo tisti, ki so pogosto izpostavljeni žaljivkam, diskreditaciji, ponižanjem, razčlovečenju – Romi, geji, priseljenci. Je označevati ljudi, samo zato, ker drugače mislijo, da so sostorilci pri pomoru otrok, že čez mejo svobode govora, je to že sovražni govor?

Je sovražni govor to, da je portal 24kul.si skupino ljudi, ki so se zavzeli za ženske, ki se odločijo za splav in tako nasprotovali skupini ljudi, ki moli pred ljubljansko porodnišnico in obsoja splav, za abortivni lobij, za morilce otrok? O tem zdaj odloča sodišče. Je pa ta primer javnost razdelil na dva dela, Tadeja Strehovca, direktorja in lastnika Zavoda za družino in kulturo življenja, lastnika portala 24kul.si, je cerkev vzela v bran, postal je žrtev in vodil tudi rdečo mašo v ljubljanski stolnici za pravnike. Pred sojenji pa se zberejo podporniki na shodu.

Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti med leti 2008 - 2018

prejete ovadbe: 334

zavržene ovadbe: 227

obtožni predlogi: 64

obsodilne sodbe: 27 —Vrhovno državno tožilstvo

Na drugi strani je skupina, ki je Strehovca kot lastnika portala 24.kul.si ovadila, ker, pravi profesorica psihologije iz Fakultete za družbene vede Metka Mencin Čeplak: "Namiguje na to, da neki vsiljujemo in se zavzemamo za poboje nerojenih otrok in da smo tudi odgovorne 700 tisoč splavov v Sloveniji. Češ da kot neka tajna organizacija delujemo s ciljem pomoriti čim več nerojenih otrok in tako zagotoviti izumrtje slovenskega naroda. To razumemo kot spodbujanje sovražnosti." Kdaj lahko uporabljamo slabšalne izraze za tiste s koreninami z Juga. Rome, istospolne, temnopolte? Večno stigmo, žalitve doživljajo tudi Romi, pripoveduje Nataša Brajdič Žagar, rezervna policistka in strokovna sodelavka na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti. "O besedi cigan v poeziji in tudi zasebno nimam slabega občutka, slab občutek imam, ko nekateri ljudje to uporabljajo v negativnem smislu, takrat se jaz slabo počutim, ni mi všeč."

Zlatko FOTO: POP TV

Neolepšano o diskriminaciji, o stigmatiziranih Fužinah Zlatan Čordić - Zlatko. "Če bi vsi ti ljudje odgovarjali za svoja dejanja, bi se sovražni govor že zdavnaj nehal. Dokler so pa oni lahko pod "nicknamenom" kanalizacija pet, lučka sedem, nimajo pa toliko srca in toliko poguma kot ta fant tukaj, jaz sem Zlatan Čordić, rojeni Fužinc, rojeni Ljubljančan in moje mnenje je tako in tako." In če kdo misli, da žaljenje, poniževanje drugih ne vodi lahko tudi do konkretnega nasilja, tukaj je raziskava: vsak drugi gej oziroma lezbijka je že trpela za nasiljem - fizičnim, psihičnim, verbalnim, spolnim, pravi Mitja Blažič iz Legebitre. "Ko jaz sebi rečem peder, tega ne rečem zato, da bi sebe ponižal, ampak to rečem iz upora, to lahko rečem iz heca, to lahko rečem iz nekega razmisleka nevtralizacije te besede, če pa nekdo konstantno ponavlja to besedo v žaljivem kontekstu, je pa jasen namen poniževaje."