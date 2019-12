Eroticland: evropska G točka

Spektakel, kot ga še nismo videli, je trajal dva dni. Glavni dirigent, ki je vodil porno orkester, je bil legendarni italijanski žrebecRocco Siffredi. Zaupal nam je, da je to zanj velika odgovornost.

Rocco Siffredi: "To je odlična ideja organizatorjev. V Celje so pripeljali najboljše ljudi iz tega posla, nastalo je nekaj posebnega. Vsi smo navajeni gledati ljudi, kako seksajo, ampak videti seks na drugačen način, je lahko zabavno. Tudi za mene je prvič, da počnem kaj takšnega in zato sem zelo počaščen, da sem lahko dirigent seksualnega orkestra."

