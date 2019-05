Cerkev zahtevala odškodnino za zemljišče, kjer je stal planinski dom

Planinsko društvo Celje - Matica bo po letu in pol lahko začelo graditi novo kočo na Korošici. Po požaru, ki ga je zanetila poljska planinka, v katerem je Kocbekov dom do tal pogorel, se je zapletlo okrog lastništva zemljišča. Nadškofija Ljubljana je zemljišče, na katerem je stal dom na Korošici, po denacionalizacijskem zakonu zahtevala nazaj in zoper planinsko društvo vložila celo tožbo.

Zadeva se je končala s plačilom odškodnine. Planinsko društvo Celje - Matica je ljubljanski nadškofiji za zemljo plačalo 10.000 evrov. Primer Korošice pa ni osamljen.