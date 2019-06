Čistilka, arhitektka, prevajalka. Tri zgodbe o izkoriščanju, negotovosti glede plač, stresu, fizični in psihični izžetosti. Prekarnost tudi pri nas vse bolj narašča. Država se bori proti njej, hkrati pa na ministrstvih, občinah, v bolnišnicah, šolah in drugod v javnem sektorju delajo čistilke, varnostniki, ki jih stalno potrebujejo, a jih ne zaposlijo. Raje kot to najemajo zunanje izvajalce.

Državni sekretar na na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Tilen Božičnapoveduje predloge za zmanjšanje prekarnosti, med katerimi bo tudi ta, da bi ljudi, ki jih stalno potrebujejo, zaposlili. A najprej bo treba od primera do primera ugotoviti, kolikšen strošek bi pomenila njihova zaposlitev. VEČ V ODDAJI PREVERJENO FOTO: VEČ V ODDAJI PREVERJENO