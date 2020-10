Čudežna ozdravitev v novomeški bolnišnici

Pred tedni pa je nasmejal tudi zdravstveno osebje in svoje domače, ko je po devetih mesecih intenzivne nege iz novomeške bolnišnice, čeprav so se od njega poslavljali že štirikrat, odšel živ in zdrav ter pripravljen na nove izzive.

Uspeh gre tako dobri opremljenosti Oddelka za intenzivno medicino v Splošni bolnišnici Novo mesto kot tudi dobro usposobljenemu kadru. Na oddelku je zaposlenih pet zdravnikov specialistov in dva specializanta, ki se želita usmeriti v intenzivno medicino. Imajo enega doktorja znanosti in enega specialista z evropskim izpitom iz intenzivne medicine. Za povrh je zdravniška ekipa starostno zelo dobro sestavljena: gre za preplet izkušenj in mladosti ter zagnanosti v ravno pravšnji količini.

In ravno to je glavni adut novomeškega oddelka: zagnana, temeljita, vestna in motivirana ekipa tako zdravnikov kot sester, ki jo pri delu vodi dobrobit bolnika in ji nikoli ni pod častjo za mnenja in nasvete povprašati druge stanovske kolege, tudi iz drugih bolnišnic in oddelkov.

"Med nami, od čistilke do primarija, vlada zaupanje in spoštovanje, saj vemo, da je vsak na svojem področju strokovnjak. Drug drugemu smo učitelji, zaupniki, svetovalci, včasih tudi tolažniki. Narava našega dela je taka, da drugače ne more biti. Menim, da naša ekipa znotraj bolnišnice in v drugih slovenskih bolnišnicah uživa tak sloves, da se nam ni težko posvetovati oz. sodelovati z drugimi, kar je eden od temeljev naših uspehov. Zato sem vesel in ponosen, da sem že dvajseto leto del te ekipe," pravi vodja Oddelka za intenzivno medicino v novomeški bolnišnici dr. Marko Kmet in upa, da bi takšno multidisciplinarno sodelovanje, ki je bilo prav tako ključno za Gašperičevo ozdravitev, postalo stalnica moderne medicine.