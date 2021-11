'Da bi učiteljice potiskale palčko v nos, ni govora! Ni govora!'

Kaj je tisto, kar dela takšno zmedo? Po prvotnem načrtu bi morali s samotestiranji začeti včeraj, nov petkov odlok in sobotna okrožnica ministrstva za šolstvo sta to premaknila na jutrišnji dan. Kljub drugačnemu predlogu ravnateljev, se morajo testirati vsi.

"Samotestiranje da, vendar postopno, da se otroci od prvega do petega razreda najprej nekaj časa samotestirajo doma, potem šele v šoli," meni Mateja Urbančič Jelovšek, ravnateljica OŠ Majde Vrhovnik. "Samotestiranje je treba z najmlajšimi opraviti ali preko pravljice ali zgodbice, da bo to obvladal in če to starš doma nekajkrat poskusi, učitelji pa potem samo nadaljujejo to delo, je to bistveno drugače," meni.

Branko Lah, ravnatelj OŠ dr. Vita Kraigherja, je medtem opozoril, da otrokom palčke padejo po tleh, pa jih poberejo in normalno uporabijo naprej. Problem je tudi z vrtenjem palčke po nosnici in kapljanjem, saj namesto štirih pade deset kapljic. Kot pravi, lahko starši temu doma posvetijo dovolj pozornosti, učitelji pa težje, saj so pod večjim pritiskom. "Lahko rečejo za Avstrijo, da gre, ampak oni so to počeli v šolah šele po 2-3 mesecih, ko se je to že izoblikovalo," je pripomnil.