Daj se na seznam in reši življenje

Združenje bolnikov z limfomom in levkemijo skupaj z Slovenija Donor poziva Slovence, da se tudi sami vpišejo na ta seznam in morda nekomu rešijo življenje. Vse, kar morate storiti, je, da se na internetni strani Slovenija Donor vpišete kot morebitni darovalec, nato pa vam bodo poslali palčko za bris, ki jo vrnete po pošti. Sam postopek darovanja je danes precej bolj preprost in poteka približno tako, kot da bi darovali kri.