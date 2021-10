Davčne skrivnosti bogatašev

V oddaji Preverjeno smo govorili s preiskovalno novinarko in urednico portala Oštro, Anuško Delić, ki z ekipo novinarjev objavlja zgodbe iz Pandorinih dokumentov. Sodelovali so tudi pri razkritju Panamskih, Rajskih in FinCen dokumentov. Opažajo, da je v zadnjih sedmih letih prisotnost Slovenije v davčnih oazah čedalje večja. "Pri Panamskih dokumentih smo imeli na koncu okoli 3000 zadetkov zgolj na iskalni termin Slovenija, tokrat imamo zadetkov okoli 9000, torej kar trikrat več, poleg tega je kakovost informacij veliko boljša."