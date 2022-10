Dekle, ki ima raje omaro, polno pnevmatik kot oblek

A driftanje še zdaleč ni neka podtalna disciplina, ni ne egotrip ne subkultura, čeprav res izhaja iz uličnih predelav. Driftanje je danes predvsem šport, celo najhitreje rastoči motošport. In čeprav ta disciplina še vedno ostaja bolj ali manj v domeni moških, se za "nadzorovano drsenje skozi ovinke" odloča vse več žensk.

Klavdija Rajkovič je zaenkrat ena in edina aktivna driftarka pri nas. Je ženska, ki ji ni težko umazati rok z motornim oljem. In čeprav je nekoč sanjala, da bo postala odvetnica, kasneje pa arhitektka, jo je po končani umetniški gimnaziji pot zanesla v tehnične vode. Ko je namreč naredila izpit za avto in se ponosno odpravila na samostojno vožnjo, ji je zakuhal avto. Ostala je sredi največje gneče na cesti. Takrat si je obljubila, da nikoli več ne želi doživeti česa takega, samo zato, ker ima premalo znanja o avtomobilih. Danes je slikarsko platno zamenjala za kovino, svojim avtomobilom menja zavore, dela servise in podobno kar v domači garaži.

Skupaj s svojim partnerjem Erikom Jankovičem pa še predeluje in ustvarja nove avtomobile, s katerimi se podajata na dirkaške poligone, kadar koli le imata priložnost. Njena "vijolična raketa" je na driftarski sceni še kako prepoznavna, vanjo pa radi ljudje prisedajo prav zato, ker vedo, da jih bo skozi ovinke peljala ženska, ki verjetno ne bo pretiravala v dokazovanju svojega ega.

Ekipa Preverjenega ni obiskala le Klavdijine in Erikove garaže. Podala se je na tri najbolj priljubljene drift poligone v Sloveniji, prisostvovala zviti pločevini, novinarka Anamarija Ficko, ki se sicer ima za razmeroma dobro voznico, pa je ugotovila, da je driftanje daleč od vsega tistega naučenega znanja v avtošoli in da ti lahko navsezadnje reši tudi življenje.

