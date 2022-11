Didi, romska nogometna legenda

"Bili so težki časi, starši so živeli v pomanjkanju in revščini," je za Preverjeno pripovedoval 76-letni Jože Horvat – Didi, nogometna legenda Mure in prvi Rom, ki se je uveljavil v jugoslovanskem nogometu.

Z bratom sta odraščala v Pušči, več kot 100 let starem romskem naselju pri Murski Soboti. V najstniških letih se je brat usmeril v glasbo, Didi pa v nogomet. ''Jaz nisem vedel, kaj je dunajski zrezek, kaj je šnicel, kaj je goveja juha. V časih, ko sem začel kariero, tega nisem poznal," pojasnjuje. Priložnost je dobil v NK Muri. Treniral je dvakrat na dan, v dežju, snegu. Na zelenici se je počutil boljše kot doma. Streljati je znal tako z levo kot z desno nogo, trener mu je dal vzdevek Didi, po legendarnem brazilskem igralcu iz petdesetih. Didi trdi, da je aktivist, ker se že vse življenje bori proti diskriminaciji romske skupnosti. Želi si, da bi pri nas zaživel mundial romskih reprezentanc. Prvo svetovno prvenstvo v nogometu za Rome. Celoten prispevek bo objavljen nocoj v oddaji Preverjeno ob 22:00 na POP TV in VOYO.